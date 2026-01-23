Вы едите это каждый день: 5 продуктов, которые вредят работе мозга

Сладости / © pixabay.com

Ваш мозг работает без остановки и потребляет немало энергии, поэтому качество питания напрямую влияет на память, концентрацию и эмоциональное состояние. В то же время научные данные свидетельствуют: отдельные продукты и напитки могут вредить работе мозга, особенно при регулярном употреблении.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Алкоголь негативно влияет на связи между клетками мозга и нарушает их нормальную работу. Даже умеренные дозы могут ухудшать память и концентрацию, а длительное или частое употребление связывают с более высоким риском деменции. Исследования показывают, что изменения в гиппокампе возможны даже после небольшого количества алкоголя.

Еще одна угроза — рыба с высоким содержанием ртути, в частности некоторые виды тунца или скумбрии. Ртуть является нейротоксичной и может повреждать центральную нервную систему. Особенно чувствительны к этому дети и беременные женщины, ведь избыток ртути может повредить развитию мозга плода.

Чрезмерное потребление сахара и искусственных подсластителей также имеет обратную сторону. Хотя глюкоза нужна мозгу как источник энергии, частые скачки уровня сахара в крови могут влиять на настроение, сон и уровень энергии. Отдельные исследования связывают искусственные подсластители с повышенным риском когнитивного спада и инсульта.

Не менее проблемными являются рафинированные углеводы — белый хлеб, белый рис, выпечка. Они быстро превращаются в глюкозу, вызывая резкие колебания сахара в крови. В отличие от них, цельнозерновые продукты не имеют такого воспалительного эффекта и могут снижать риск возрастных заболеваний мозга, в частности деменции.

Отдельное внимание ученые уделяют ультраобработанным продуктам. Они часто содержат трансжиры, избыток соли, сахара, консерванты и другие добавки. Рацион с большим количеством такой пищи связывают с повышенным риском нейродегенеративных болезней, включая болезнь Альцгеймера. Речь идет не только о снеках или фастфуде — к этой категории относятся и некоторые мясные деликатесы.

