Какие продукты могут повышать давление — 6 неожиданных источников натрия / © pexels.com

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Натрий содержится не только в соленых закусках, фаст-фуде и мясных полуфабрикатах. Некоторые повседневные продукты также могут быть его значительным источником, даже если не имеют выраженного соленого вкуса.

Об этом пишет Verywell Health.

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По данным издания, около 90% американцев потребляют больше натрия, чем рекомендуется. В среднем этот показатель составляет 3400 мг в сутки, тогда как диетические рекомендации для американцев предусматривают менее 2300 мг.

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Особенно важно следить за потреблением натрия людям с повышенным артериальным давлением.

Хлеб

Хлеб и хлебобулочные изделия являются одними из основных источников натрия в типичном американском рационе. Один кусочек может содержать от 100 до 200 мг натрия или даже больше в зависимости от вида и производителя.

Поскольку хлеб часто едят в течение дня, количество потребляемого натрия постепенно накапливается. При этом цельнозерновые и многозерновые изделия могут содержать столько же натрия, сколько и белый хлеб, а иногда даже больше.

Кисломолочный творог

В половине стакана творога может содержаться примерно 300–400 мг натрия. Производители добавляют соль для улучшения вкуса и сохранения продукта.

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Несмотря на это, творог остается источником белка и кальция. Чтобы контролировать потребление натрия, следует обращать внимание на размер порций и сравнивать состав различных продуктов.

Овощные соки

Продающиеся в магазинах овощные соки нередко содержат добавленную соль. В зависимости от производителя в порции томатного или другого овощного сока весом 225 г может содержаться от 400 до 620 мг натрия.

Уменьшить его потребление можно, выбирая соки без добавления соли или готовя их самостоятельно из свежих овощей.

Консервированная фасоль

Фасоль содержит клетчатку и растительный белок, однако при консервировании в неё часто добавляют соль. В половине стакана продукта может содержаться от 200 до 330 мг натрия.

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Уменьшить его количество помогает промывание консервированной фасоли под проточной водой после слива жидкости. Такой способ может снизить содержание натрия примерно на 40%.

Хлопья для завтрака

Даже цельнозерновые хлопья и продукты с отрубями могут содержать значительное количество натрия. В некоторых видах его содержание превышает 200 мг на порцию.

Соль добавляют в хлопья для улучшения вкуса. При этом обычная овсянка, измельчённая пшеница и несоленые рисовые или пшеничные хлопья, как правило, содержат меньше натрия.

Заправки для салатов

Готовые заправки также могут быть источником натрия. В частности, две столовые ложки соусов «Ранч», «Цезарь» или итальянской заправки содержат примерно 220–290 мг этого вещества.

В качестве альтернативы можно использовать заправки с низким содержанием натрия или готовить их самостоятельно из оливкового масла, уксуса, лимонного сока и зелени.

Как проверить содержание натрия в продуктах

Чтобы выявить скрытый натрий в продуктах, следует проверять информацию о пищевой ценности на упаковке. Особое внимание следует уделять размеру порции, ведь указанное количество натрия рассчитано именно на неё.

Продукты, содержащие 5% или менее суточной нормы натрия на порцию, считаются продуктами с низким содержанием натрия. Если этот показатель составляет 20% или более, содержание натрия считается высоким.

Пометка «низкое содержание натрия» означает, что продукт содержит не более 140 мг на порцию. В свою очередь, надпись «пониженное содержание натрия» свидетельствует о том, что его количество как минимум на 25% меньше, чем в обычном варианте продукта. Однако даже такой продукт может содержать много натрия.

Напомним, ранее мы сообщали, что с наступлением холодов многие люди начинают принимать витамин D, не задумываясь о дозировке. Однако специалисты предупреждают: избыток этого витамина может стать не меньшей проблемой, чем его недостаток.

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