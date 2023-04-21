Вы этого не знали: что нужно есть, чтобы поддерживать связи вашего кишечника и мозга

Одна из лучших вещей, которые можно сделать для поддержания связи "еда-настроение", – это очистить свой рацион, говорит психиатр и советует начать употреблять клетчатку.

Кишечник не только играет важную роль в поддержании нашего физического здоровья, он также влияет на наше психическое состояние.

В интервью CBS News доктор Ума Найду, психиатр по вопросам питания и автор книги "Это ваш мозг о еде", объяснила связь между кишечником и мозгом и рассказала, как вы можете поддерживать его с помощью диеты.

"Связь кишечника и мозга — это действительно новая научная работа, которая развивается в последние несколько десятилетий, хотя Гиппократ много лет назад говорил об этом, — говорит она. — Но мы понимаем, что кишечник и мозг возникают из одинаковых клеток человеческого эмбриона, поэтому они связаны даже с раннего развития. Также они соединены блуждающим нервом на протяжении всей нашей жизни".

Блуждающий нерв – наш 10-й черепной нерв, который она описывает как "систему обмена текстовыми сообщениями между мозгом и кишечником, которая постоянно посылает химические сообщения".

Одна из вещей, которая влияет на эти химические сообщения – пища, которую мы потребляем.

"В те дни, когда мы потребляем более здоровую пищу, они воспитывают и заботятся о хороших микробах в кишечнике", — говорит Найду. Тогда же, когда мы едим обработанные продукты и фаст-фуды, химические сообщения "заботятся о плохих микробах", что нарушает баланс в кишечнике.

Как поддержать связь кишечника и мозга с помощью еды

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для поддержания связи "еда-настроение" — это очистить свой рацион, говорит Найду и советует начать употреблять клетчатку.

Найду объясняет, что клетчатка "чрезвычайно важна для кишечных микробов, потому что именно она помогает им развиваться".

Врач предлагает получать клетчатку из элементов средиземноморской диеты или растительной диеты с овощами, фасолью, орехами, семенами, бобовыми и полезными цельнозерновыми продуктами.

"На самом деле вы не можете получить клетчатку из белков животного происхождения, поэтому налегайте на эти овощи", — говорит она, указывая на чистые белки как хороший вариант и здоровые жиры, такие как омега-3 жирные кислоты.

Если вы потребляете растительную пищу, вы можете получить короткоцепочечные омега-3 из семян чиа и семян льна.

Итог: сделайте ставку на здоровую цельную еду

"Подумайте о том, чтобы съесть целый апельсин — откажитесь от купленного в магазине апельсинового сока, содержащего массу добавленного сахара", — говорит она, добавляя, что "стандартная американская диета" (англ. "standard American diet") сокращена до "ГРУСТНОЙ" (англ. SAD) не просто так.

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