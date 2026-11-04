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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Вы можете выбрасывать самые полезные части фруктов и овощей: неожиданное открытие учёных

Мы привыкли выбрасывать кожуру, семена и другие части фруктов и овощей, даже не подозревая об их пользе. Однако новое исследование показало, что именно они зачастую содержат больше всего клетчатки.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Где больше клетчатки во фруктах и ​​овощах — открытие ученых

Где больше клетчатки во фруктах и ​​овощах — открытие ученых / © Associated Press

Увеличить количество клетчатки в рационе можно без покупки дополнительных продуктов. Учёные выяснили, что части фруктов и овощей, которые люди привыкли выбрасывать, нередко содержат значительно больше пищевых волокон, чем их мякоть.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали 12 распространённых видов фруктов и овощей, в том числе ананасы, арбузы, тыквы, брокколи, свеклу, киви и цветную капусту. Они сравнили содержание клетчатки в привычных съедобных частях продуктов и в тех, которые обычно выбрасываются: кожуре, семенах, стеблях и сердцевине.

Результаты оказались неожиданными. В 10 из 12 исследованных продуктов те части, которые люди обычно выбрасывают, содержали больше клетчатки по весу, чем те, которые они употребляют.

Наибольшую разницу обнаружили в трёх продуктах:

  • Ананас: кожура и сердцевина вместе содержали примерно на 453% больше клетчатки, чем мякоть.

  • Арбуз: в кожуре обнаружили на 425% больше пищевых волокон, чем в мякоти.

  • Тыква: кожура, семена и внутренние волокнистые части содержали на 362% больше клетчатки, чем мякоть.

Исключениями стали брокколи и фенхель. В частности, стебли брокколи содержали на 28% меньше клетчатки, чем соцветия.

По словам исследовательницы Рэйчел Гибсон, части продуктов, которые обычно не используются для приготовления пищи, составляли от 25 до 48% их общей массы. Таким образом, вместе с пищевыми отходами люди могут терять значительное количество полезных веществ.

Можно ли есть кожуру фруктов и овощей

Учёные отмечают, что высокое содержание клетчатки ещё не означает, что все части растений следует употреблять в пищу.

Например, кожура ананаса, показавшая один из самых высоких показателей, может содержать природные токсичные соединения. Кроме того, некоторые части фруктов и овощей сложно употреблять в пищу из-за их жесткости или неприятной текстуры.

В то же время исследователи считают, что более рациональное использование пригодных к употреблению частей растений может помочь людям получать больше клетчатки, сокращать пищевые отходы и экономить деньги.

Учёные также провели обсуждение с участниками фокус-групп. Выяснилось, что даже люди, знающие о пользе кожуры и других частей растений, не всегда готовы их есть.

По мнению авторов исследования, популяризация безопасных способов употребления таких продуктов в повседневном рационе может помочь изменить эти привычки. Это особенно актуально, учитывая, что большинство людей не получает рекомендуемого количества клетчатки.

Согласно приведенным в материале данным, в США рекомендованный уровень ее потребления достигают лишь 4% мужчин и 11% женщин.

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