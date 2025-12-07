Вы пьете его ежедневно: напиток, снижающий уровень железа в крови

Любые виды чая могут вымывать железо из организма / © Pixabay

Чай способен снижать усвоение железа из пищи, и это особенно важно учитывать людям, склонным к дефициту железа.

Об этом пишет Verywell Health.

Эксперты утверждают, что чай может снижать поглощение железа в кишечнике почти на 90%. На этот процесс влияют ряд факторов, среди которых:

полифенолы — в чае есть растительные соединения, которые угнетают усвоение железа из растительных продуктов

танины — разновидность полифенолов, связывающая железо и образующая соединения, которые кишечник не способен расщеплять и усваивать, тем самым уменьшая количество доступного железа

Чтобы избежать подобных последствий, чай лучше пить отдельно от еды и железосодержащих добавок, советуют специалисты.

Ранее мы писали о преимуществах употребления зеленого чая. Чем он полезен здоровью — читайте в новости.