Вы пьете его ежедневно: напиток, снижающий уровень железа в крови
Регулярное питье чая во время еды увеличивает риск развития железодефицита.
Чай способен снижать усвоение железа из пищи, и это особенно важно учитывать людям, склонным к дефициту железа.
Об этом пишет Verywell Health.
Эксперты утверждают, что чай может снижать поглощение железа в кишечнике почти на 90%. На этот процесс влияют ряд факторов, среди которых:
полифенолы — в чае есть растительные соединения, которые угнетают усвоение железа из растительных продуктов
танины — разновидность полифенолов, связывающая железо и образующая соединения, которые кишечник не способен расщеплять и усваивать, тем самым уменьшая количество доступного железа
Чтобы избежать подобных последствий, чай лучше пить отдельно от еды и железосодержащих добавок, советуют специалисты.
