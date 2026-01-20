- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 555
- Время на прочтение
- 2 мин
Вы пьете кофе неправильно: какие ошибки незаметно вредят здоровью
Даже качественный кофе может потерять пользу из-за неправильного употребления. Диетологи назвали ключевые ошибки, которые стоит пересмотреть уже сегодня.
Многие люди начинают утро с кофе, однако некоторые ежедневные привычки способны свести на нет его пользу. Специалисты называют девять самых распространенных ошибок, которые негативно влияют на здоровье — от избытка сахара до выбора некачественных зерен или чрезмерного количества кофеина.
Об этом сообщило издание Verywellhealth.
Одна из самых распространенных ошибок — избыток сладких сливок и сиропов. Ароматизированные добавки могут добавлять десятки калорий и граммов сахара к одной чашке. Специалисты советуют заменять их небольшим количеством несладкого растительного молока или специями — корицей, мускатным орехом или какао.
Не менее проблемным является чрезмерное потребление сахара и искусственных подсластителей. Даже несколько ложек сиропа способны превратить кофе в сладкий десерт. Еще одна ошибка — выбор дешевого или неорганического кофе: зерна низкого качества могут содержать остатки пестицидов, которые со временем негативно влияют на организм.
Врачи также предостерегают от употребления кофе в больших количествах или в неудачное время. Кофеин может оставаться в организме до 14 часов, провоцируя тревожность и проблемы со сном и пищеварением, особенно если пить кофе после обеда или натощак. Отдельное внимание советуют уделять гидратации: кофе не заменяет воду, даже если не вызывает обезвоживание напрямую.
Среди других рисков — регулярное потребление магазинных кофейных напитков с большим количеством сахара, игнорирование полезных натуральных добавок, а также использование пластиковых кофемашин или капсул, которые при нагревании могут выделять вредные вещества.
