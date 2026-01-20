Вы пьете кофе неправильно: какие ошибки незаметно вредят здоровью

Кофе / © unsplash.com

Реклама

Многие люди начинают утро с кофе, однако некоторые ежедневные привычки способны свести на нет его пользу. Специалисты называют девять самых распространенных ошибок, которые негативно влияют на здоровье — от избытка сахара до выбора некачественных зерен или чрезмерного количества кофеина.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Одна из самых распространенных ошибок — избыток сладких сливок и сиропов. Ароматизированные добавки могут добавлять десятки калорий и граммов сахара к одной чашке. Специалисты советуют заменять их небольшим количеством несладкого растительного молока или специями — корицей, мускатным орехом или какао.

Реклама

Не менее проблемным является чрезмерное потребление сахара и искусственных подсластителей. Даже несколько ложек сиропа способны превратить кофе в сладкий десерт. Еще одна ошибка — выбор дешевого или неорганического кофе: зерна низкого качества могут содержать остатки пестицидов, которые со временем негативно влияют на организм.

Врачи также предостерегают от употребления кофе в больших количествах или в неудачное время. Кофеин может оставаться в организме до 14 часов, провоцируя тревожность и проблемы со сном и пищеварением, особенно если пить кофе после обеда или натощак. Отдельное внимание советуют уделять гидратации: кофе не заменяет воду, даже если не вызывает обезвоживание напрямую.

Среди других рисков — регулярное потребление магазинных кофейных напитков с большим количеством сахара, игнорирование полезных натуральных добавок, а также использование пластиковых кофемашин или капсул, которые при нагревании могут выделять вредные вещества.

Напомним, ранее мы сообщали, какая доступная морская рыба способна обеспечить организм омега-3, белком и важными микроэлементами, а также улучшает здоровье сердца и сосудов, укрепляет иммунитет без больших затрат.