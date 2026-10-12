Вы покупаете неправильные трусы: эксперты рассказали, на что обращать внимание

Как выбрать качественное нижнее белье / © unsplash.com

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Мы можем часами выбирать идеальное пальто, сравнивать джинсы или месяцами искать «тот самый» свитер. А вот с бельем все обычно проще: покупаем то, что кажется удобным и почти не задумываемся о деталях. Впрочем, специалисты убеждают, что люди совершают немало ошибок и часто покупают некачественное нижнее белье.

Этим делится Daily Mail.

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Как выбрать качественное белье: на что обращать внимание

Основательница и руководительница компании Stripe & Stare Кейти Лопес вместе с главным дизайнером женских принтов Энн Сепрински разобрали главные промахи, которые люди допускают в магазинах нижнего белья.

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Кейти Лопес убеждена: большинство людей вспоминает об обновлении белья только тогда, когда оно превращается в неподходящее тряпье.

«Большинство женщин покупают трусики тогда, когда их экземпляры двадцатилетней давности становятся настолько изношенными и серыми, что ситуация достигает критического предела. Это приводит к поспешной, панической покупке, в результате которой появляется белье, которое каждое утро одеваешь без всякого удовольствия», — объясняет специалист.

Вместо того чтобы покупать первое, что попадет под руку в момент отчаяния, эксперт советует выбирать белье так же тщательно, как и обувь или верхнюю одежду. Ведь это вещи, которые касаются нашего тела каждый день с утра до вечера.

Еще одно практическое правило — всегда примерить вещи перед покупкой, потому что универсального фасона для всех не существует.

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Вторая распространенная ошибка — считать, что комфорт — это что-то скучное. Удобное белье не всегда выглядит скучно и по-старчески. Чувство комфорта зависит от сочетания кроя, качества швов, мягкости резинок и отсутствия колючих бирок. Но самым важным остается материал — он должен быть натуральным.

«Примерьте разные формы — найдите подходящую вам, а затем запаситесь ею», — говорит Лопес.

Многие также выбирают спокойные и незаметные оттенки белья. Однако Энн Сепрински советует не бояться узоров. По ее словам, женщины часто отказываются от принтов не из-за того, что они им не нравятся, а из-за боязни выглядеть неуместно.

Колеблющимся дизайнер советует начинать с малых акцентов: добавить яркий шарф, кардиган или одну вещь с узором к базовому гардеробу. А на вопрос, где именно стоит проявить больше смелости, отвечает сразу:

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«Однозначно — принт. К цвету люди с течением времени привыкают, а вот для принтов нужна определенная смелость. Но стоит только раз удачно его надеть — и к однотонным вещам уже вряд ли захочется возвращаться».

Белье — едва ли не самое лучшее место для таких экспериментов. Ведь его мы надеваем в первую очередь для собственных ощущений, а не для оценки окружающих.

Главное, о чем напоминают эксперты, — белье заслуживает гораздо большего внимания, чем ему обычно достается. Правильный подход прост: подобрать удачный фасон под свою фигуру, проверять состав на этикетке и позволить себе немного ярких красок.

«В том, чтобы одеваться для себя, есть столько свободы и силы: вы должны иметь возможность надеть утром белье, почувствовать себя прекрасно и забыть о нем», — говорит Лопес.

В конце концов, цель любой одежды — дарить удобство и свободу.

Кому можно спать в бюстгальтере

Напомним, что специалисты не находят связи между сном в бюстгальтере и риском рака молочной железы, поэтому это решение зависит от личных предпочтений и комфорта. В то же время мягкая поддержка может быть полезна в определенных ситуациях: она уменьшает движение груди и боль во время гормональных изменений, беременности, лактации, после операций или при большом размере груди, а также помогает предотвратить трение, излишнюю влагу и раздражение.

В то же время нет доказательств, что ношение белья ночью предотвращает обвисание груди. Чтобы избежать дискомфорта, инфекций и нарушения кровообращения, категорически не рекомендуется спать в слишком тесных моделях, белье с косточками или в том же бюстгальтере, который носили в течение дня.

Для сна нужно выбирать свободные мягкие топы или майки из приятных материалов, которые не пережимают тело и дышат. Изделие для ночи нужно регулярно стирать после 2-3 раз и обновлять каждые полгода — год.

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