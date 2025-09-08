Вы слишком много сидите: что такое "седалищная амнезия" и как с этим бороться

Длительное сиденье характеризуется значительно пониженным расходом энергии / © Pixabay

Длительное сиденье может привести к синдрому «мертвой ягодицы». Эксперты советуют делать простые упражнения для активации мышц.

Об этом пишет издание NYP.

Как пояснил специалист по физиотерапии и реабилитации в клинике Майо в штате Миннесота Джейн Конидис, сидячая работа опасна тем, что может вызвать крайне болезненный синдром «мертвой ягодицы» или ягодичную амнезию.

Седалищная амнезия возникает, когда мышцы ягодиц слабеют из-за бездействия, а затем прекращают или замедляют свою активность.

Чтобы определить, есть ли у вас седалищная амнезия, достаточно сделать простой тест. Для этого нужно встать на одну ногу, оставив другую свободно свисающей. Седалищная мышца на свисающей стороне будет мягкой.

Теперь перенесите вес на эту ногу и сильно сожмите ягодицу. Вы должны почувствовать легкое напряжение в мышце.

Как не допустить седалищную амнезию:

вставайте каждые 30-50 минут и аккуратно постучите по ягодицам кончиками пальцев. Эта небольшая стимуляция напоминает мозгу о наличии этих мышц

шагайте на месте или сделайте несколько круговых движений бедрами или приседаний, напрягая ягодицы при каждом повторении

такие упражнения, как махи бедрами, боковая планка, приседания на ногах и седалищный мостик на одной ноге, не требуют специального оборудования и могут выполняться дома

Раньше мы писали о том, вызывает ли сидячая работа варикоз. Больше об этом читайте в новости.