Вы употребляете его почти каждый день: этот популярный продукт убивает ваше здоровье

Добавленный сахар, содержащийся в фастфуде и газированных напитках — это прямая угроза здоровью сердца. Эксперты предупреждают, что его потребление ведет к скачкам давления, что может закончиться трагическими последствиями, включая инфаркт или преждевременную смерть.

Известно, что к гипертонии приводит употребление избыточного количества соли, однако такой же эффект может иметь и потребление сахара.

Как соль, так и сахар могут негативно влиять на здоровье сердца, однако последняя добавка более опасна.

Исследования показывают, что люди, потребляющие более четверти своих ежедневных калорий из сахара, содержащегося в газированных напитках и готовой пище, втрое чаще умирают от болезней сердца.

Эксперты отмечают, что многие не знают, сколько сахара содержится в их любимых блюдах, и употребляют его гораздо больше, чем осознают. Это увеличивает риск возникновения разных опасных болезней.

Исследователи отмечают, что существует связь между употреблением сахара и метаболическим синдромом. Это группа проблем со здоровьем, повышающих риск развития диабета 2 типа и других заболеваний сердца и сосудов.

Например, употребление сладких напитков более восьми раз в неделю почти на треть увеличивает риск аневризмы сердца и почти на одну пятую — сердечной недостаточности или инсульта.

Высокое кровяное давление является основным фактором риска аневризмы, то есть отека кровеносного сосуда, переносящего кислород от сердца ко всему телу. Хотя большинство аневризм развиваются медленно, это состояние может оказаться опасным для жизни.

Ученые также предполагают, что добавленный сахар может повысить уровень мочевой кислоты. В свою очередь это может препятствовать нормальной выработке почками оксида азота, который помогает расслабить кровеносные сосуды.

Ученые выясняют, каким образом высшие уровни мочевой кислоты могут вызвать сужение кровеносных сосудов в почках и активировать ключевую систему регулирования электролитов в крови. Однако они убеждены, что именно этот эффект может вызвать повышение кровяного давления.

