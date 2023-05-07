Выберите любимую позу во время сна и узнайте о своем здоровье — фото

Не каждая поза во время сна подходит вам.

Все мы спим по-разному. Некоторые люди любят спать на боку, другие предпочитают спать на спине на жестком матрасе, но мы все это делаем. Около трети своей жизни мы проводим во сне. Но всегда ли нам удобно? В какой позе лучше спать?

Здоровье

Сон очень важен для вас: в известном смысле, это ваша подзарядка. Вот почему недосыпание может иметь негативные последствия, например, повлиять на вашу память, концентрацию, реакции, решительность, эмоции и физическое состояние. Итак, сон полезен вам. Но и ваша поза во время сна также может оказывать положительное или отрицательное воздействие на организм.

Отдых

Старайтесь спать не менее шести часов каждую ночь. Исследования показали, что недостаток сна так же вреден, как и его полное отсутствие. После двух недель плохого режима вы заметите расстройства.

Поза для сна

Всех людей можно условно разделить на три категории: спит на животе, на спине, на боку. Ваше положение во время сна может быть полезно как для ума, так и тела.

Так что узнайте о плюсах и минусах каждой позы во время сна.

Поза во время сна Фото: tips-and-tricks

На спине

Вы спите на спине? Тогда вам повезло, ведь это самая здоровая поза для сна! Сон на спине полезен для позвоночника. Это положение вызывает незначительную нагрузку на мышцы спины и шеи. Более того, эта поза лучше всего подходит для сохранения молодости кожи. На вашем лице не появятся преждевременные морщинки. Это положение также хорошо для женщин, поскольку сон на спине предотвращает обвисание груди. Единственный недостаток позы на спине – усиление храпа.

На стороне

Это самая распространенная поза для сна. Когда вы спите на боку, у вас может развиться боль в руках и ногах из-за нагрузки. Сон на правой стороне также вреден для пищеварения и может вызвать изжогу. Преимущество сна на боку в улучшении кровообращения и уменьшении храпа.

На животе

У нас есть плохие новости для спящих на животе людей. Такая позиция наиболее нездорова. Боль в шее, проблемы со спиной. Ваш позвоночник тоже страдает, поэтому вы часто просыпаетесь ночью. Сон нарушается.

Напомним и о четырех натуральных средствах, чтобы быстро засыпать и крепко спать.

Читайте также: