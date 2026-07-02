Выбросьте это из кухни: онколог назвал бытовые вещи, которые повышают риск рака

Какая посуда провоцирует рак / © Unsplash

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Повседневные бытовые вещи и привычки могут повышать риски развития онкологии. Обычная посуда, которая есть у каждого дома, может скрывать большую опасность. Ведущий онколог и медицинский директор Центра протонной терапии доктор Иржи Кубеш назвал предметы, которые следует заменить или выбросить, чтобы не провоцировать рак.

Об этом пишет Mirror.

Какая посуда и бытовые привычки повышают риск рака

Медик говорит, что ни один конкретный продукт в доме не гарантирует появление рака, но минимизация влияния известных факторов риска играет важную роль в защите здоровья.

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«Люди часто считают, что профилактика рака — это одно кардинальное изменение образа жизни, но на самом деле это множество небольших, разумных решений, которые со временем накапливаются. Мы не можем полностью исключить риск рака, но мы можем уменьшить влияние определенных опасностей, которых можно избежать, и делать более здоровый выбор каждый день», — говорит Иржи.

Самым опасным в доме риском, который провоцирует рак, являются поврежденные сковородки с антипригарным покрытием. Если покрытие поцарапано или начало отслаиваться, посуду необходимо заменить.

Опасны также одноразовые пластиковые бутылки, которые стояли на жаре. Не рекомендуется оставлять одноразовый пластик под прямыми солнечными лучами или в нагретом авто.

Сильно обугленная пища во время барбекю или шашлыков — дополнительный фактор риска. Регулярное употребление подгоревшего мяса вредно для здоровья.

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«Когда мясо готовят при очень высоких температурах до сильного обугливания, могут образовываться химические канцерогенные вещества, называемые HCA и PAH. Вам не нужно избегать барбекю, но старайтесь регулярно не есть подгоревшее мясо», — объясняет врач.

Фактором риска развития рака является строительная пыль, которая образуется при шлифовке древесины, резке бетона или сверлении стен. Кремнеземная пыль является самой опасной. Во время ремонта тщательно защищайте дыхательные пути.

Во многих старых постройках до сих пор есть асбест, представляющий опасность в случае разрушения. Асбест может значительно повысить риск серьезных заболеваний легких, в частности мезотелиомы.

Еще одной скрытой опасностью является плохая вентиляция кухни. Приготовление пищи, особенно при высоких температурах, приводит к накоплению частиц в воздухе. Всегда открывайте окна и включайте вытяжку во время приготовления.

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Радон является природным радиоактивным газом и занимает второе место среди причин рака легких после курения.

Сигареты — в топе рисков возникновения рака. Врач добавляет, что не существует безопасного уровня влияния табака, в том числе пассивного курения.

Алкоголь является официально признанным фактором риска нескольких видов онкологических заболеваний. Уменьшить его потребление поможет простое правило: позвольте себе алкоголь только на большие и важные праздники, если вы не можете полностью от него отказаться.

Последний фактор риска не является конкретным продуктом или привычкой. Врач говорит, что рак может спровоцировать пространство, побуждающее к нездоровому выбору.

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«Я бы сделал здоровый образ жизни самым простым вариантом. Держите фрукты там, где вы можете их видеть, пользуйтесь солнцезащитным кремом, оставайтесь физически активными, избегайте курения и ограничивайте употребление алкоголя. Эти привычки оказывают гораздо большее влияние на риск рака, чем многие осознают», - говорит медик.

Онкология: последние новости

Напомним, что исследование с участием более 9200 женщин, перенесших рак молочной железы, подтвердило: рацион, богатый овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами с минимальным содержанием красного мяса и насыщенных жиров, снижает риск смерти на 23%.

В то же время, средиземноморская модель питания почти вдвое уменьшает риск смертности у пациентов с колоректальным раком.

Несмотря на это, эксперты Американского общества клинической онкологии (ASCO) отмечают, что популярные низкоуглеводные режимы, кетодиеты или лечебная голодовка пока не имеют достаточного количества качественных доказательств своей эффективности.

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Онкологический диагноз часто вызывает чувство потери контроля, но специалисты отмечают, что пациенты могут активно влиять на собственное здоровье. Именно ежедневные взвешенные решения по образу жизни и питанию могут стать весомым шагом на пути к выздоровлению и долголетию.

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