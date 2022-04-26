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Вынужденные переселенцы из гериатрических интернатов, с травмами позвоночника, шеи, спинного мозга уехали на лечение в Италию

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Вынужденные переселенцы из гериатрических интернатов, с травмами позвоночника, шеи, спинного мозга уехали на лечение в Италию

Официальный телеграмм-канал главы Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого

Уже 240 человек, вынужденных покинуть свои дома, и принадлежащие к уязвимым категориям населения, уехали на лечение.

Правительство Украины, итальянский Красный Крест и Львовская ОВА направляют уязвимые категории вынужденных переселенцев на лечение в Италию.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"С начала большой войны, которую Россия развернула в Украине, 240 человек, вынужденных покинуть свои дома, и принадлежащие к уязвимым категориям населения, поехали на лечение в Италию", — сообщил Козицкий.

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В одном из центров расселения ВПЛ на Львовщине проводят предварительное медицинское освидетельствование и скрининг людей, которым нужна медицинская помощь. Также информацию об уязвимых категориях внутриперемещенных лиц собирают из районов Львовщины. Пока их обследуют, снабжают едой и базовым уходом.

Затем – формируют группы, которые отправляются на лечение в Италию.

Это прежде всего люди на инвалидных колясках, из гериатрических интернатов, с травмами позвоночника, шеи, спинного мозга, тотально незрячие и имеющие тяжелую форму церебрального паралича.

Их расселяют в разных городах Италии, в зависимости от того, в каком лечении они нуждаются.

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