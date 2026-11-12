Выпадение волос может свидетельствовать о дефиците железа: как распознать проблему

Выпадение волос из-за низкого уровня ферритина: симптомы и причины / © Credits

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Низкий уровень ферритина может быть одной из причин усиленного выпадения и истончения волос. Специалисты объяснили, на какие симптомы стоит обратить внимание, как проверить запасы железа в организме и что поможет восстановить густоту волос.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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В социальных сетях, в частности в TikTok, набирает популярность термин «феритиновые волосы». Так пользователи называют состояние, при котором волосы становятся тоньше, теряют объем и начинают более интенсивно выпадать из-за возможного дефицита железа. Хотя этот термин не является медицинским диагнозом, связь между низким уровнем ферритина и выпадением волос действительно существует.

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Что такое ферритин и как он влияет на волосы

Феритин — это белок, отвечающий за накопление железа в организме. Его уровень в крови помогает оценить запасы этого микроэлемента, необходимого для транспортировки кислорода, выработки энергии и поддержания нормальной работы организма.

По словам дерматолога Аамны Адель, когда запасы железа истощаются, организм может сократить ресурсы, которые он тратит на рост волос. Из-за этого волосы начинают выпадать более интенсивно.

Специалист отмечает, что усиленное выпадение волос нередко наблюдается при уровне ферритина ниже 30 нг/мл. В то же время этот показатель не означает, что причиной проблемы обязательно является дефицит железа.

Более того, у человека может быть нормальный уровень гемоглобина и показатели общего анализа крови, но при этом — недостаточные запасы железа.

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Как понять, что волосы выпадают из-за низкого уровня ферритина

Одним из возможных последствий дефицита железа является телогенное выпадение волос. При таком состоянии больше волос, чем обычно, преждевременно переходят в фазу выпадения.

В отличие от некоторых других форм облысения, волосы редеют равномерно по всей голове, а не только на отдельных участках.

Определить проблему можно по нескольким признакам:

Во время мытья головы или расчесывания выпадает больше волос, чем раньше.

Волосы постепенно теряют густоту и объем.

Хвост становится заметно тоньше.

Выпадение волос сопровождается усталостью, ухудшением концентрации внимания или ломкостью ногтей.

Однако такие симптомы не всегда свидетельствуют именно о недостатке железа. Причинами могут быть стресс, гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и дефицит других питательных веществ.

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Почему снижается уровень ферритина

Гинеколог Ламия Зафрани объясняет, что женщины особенно подвержены истощению запасов железа из-за регулярной кровопотери во время менструаций. Риск возрастает, если менструации обильные или длительные.

Дефицит также может возникать во время беременности, после родов, из-за ограничений в питании или нарушений усвоения железа.

Чтобы выяснить причину выпадения волос, врач может порекомендовать проверить уровень ферритина и сдать общий анализ крови. При необходимости назначают дополнительные исследования, в частности, определение уровня витаминов B12 и D, фолатов, цинка и показателей работы щитовидной железы.

Как восстановить волосы при низком уровне ферритина

Если анализы подтвердили дефицит железа, в первую очередь необходимо выяснить его причину и подобрать соответствующее лечение.

Диетолог Гейл Мадалена советует обратить внимание на продукты, богатые железом. В частности, в рацион можно включить чечевицу, овес и шпинат. Растительные источники железа следует сочетать с продуктами, содержащими витамин С, поскольку он улучшает усвоение этого микроэлемента.

В то же время чай, кофе и матча могут препятствовать усвоению железа из растительной пищи. Поэтому специалист рекомендует соблюдать интервал примерно в 60–90 минут между употреблением таких напитков и приемом пищи, богатой железом.

Для поддержания здоровья волос также важно получать достаточное количество белка, сбалансированно питаться и правильно ухаживать за кожей головы.

Не следует самостоятельно принимать препараты железа. Его избыток может накапливаться в организме и наносить вред здоровью. Добавки следует принимать только по рекомендации врача.

Когда волосы начнут отрастать

Даже после нормализации уровня железа в организме волосы не восстанавливаются мгновенно. В среднем они растут примерно на один сантиметр в месяц, поэтому заметное улучшение густоты может занять несколько месяцев.

Специалисты отмечают, что низкий уровень ферритина — лишь одна из возможных причин выпадения волос. Поэтому вместо самостоятельного лечения следует пройти обследование, чтобы выяснить, что именно стало причиной проблемы.

Напомним, ранее мы сообщали, что для поддержания работы мозга необязательно покупать дорогие добавки. Обычные продукты, богатые полезными жирами, белком и антиоксидантами, могут благотворно влиять на память и концентрацию.

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