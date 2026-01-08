Алкоголь / © Associated Press

Веселая вечеринка или встреча с друзьями часто заканчивается тяжелым утром с головной болью и истощением. Хотя главным фактором плохого самочувствия является количество выпитого, вид алкоголя также играет критическую роль. Эксперт проанализировал состав популярных напитков и определил те, что наносят наиболее сильный удар по организму.

Об этом пишет фармацевт Крис Вудворд.

На первый взгляд, выбор в пользу пива или белого вина кажется более безопасным из-за меньшего содержания спирта. Однако, по словам Вудворда, эти напитки часто приводят к похмелью средней тяжести.

Основная проблема заключается в психологическом факторе: из-за низкого «градуса» люди склонны выпивать гораздо больше запланированного. Кроме того, наличие углекислого газа (пузырьков) ускоряет всасывание этанола в кровь, что приводит к быстрому опьянению.

Несмотря на популярность красных вин, они могут стать причиной тяжелого утра. Эксперт называет этот напиток «готовым коктейлем для похмелья».

«В красном вине содержится гремучая смесь: танины, гистамины и сахар», — отмечает фармацевт.

Тем, кто не готов отказаться от вина, специалисты советуют выбирать белые сорта, хотя единственной гарантированной защитой является умеренность.

Виски, бурбон, бренди и темный ром занимают первые ступени в антирейтинге похмелья. Причиной тому является высокое содержание конгенеров — побочных продуктов брожения (кислот, эфиров, альдегидов).

Вудворд называет бурбон настоящей «похмельной бомбой». Исследования подтверждают: напитки с высокой концентрацией конгенеров значительно труднее перерабатываются организмом, вызывая длительную интоксикацию.

Фармацевт также предостерегает от употребления бюджетного спиртного. Дешевые напитки проходят меньшее количество этапов дистилляции и очищения, из-за чего в них остается больше вредных примесей. Это существенно замедляет способность организма выводить токсины.

Напомним, регулярное употребление пива, часто воспринимаемого как «легкий» и безопасный алкоголь, имеет ряд рисков для здоровья. По данным издания EatingWell, даже небольшие, но ежедневные дозы могут нарушать сон, замедлять похудение, вызывать проблемы с пищеварением и обезвоживание, а в долгосрочной перспективе повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Эксперты отмечают, что потенциальные единичные «плюсы» пива не перекрывают вред алкоголя, а безопасной или полезной ежедневной дозы не существует.