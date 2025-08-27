Выпрямление волос может навредить здоровью: ученые рассказали об опасных последствиях

Волосы / © Freepik

Многие люди ежедневно пользуются выпрямителями или плойками, чтобы сделать прическу. Однако эта привычная рутина может представлять серьезную угрозу. Как показало исследование Университета Пердью, всего 10-20 минут укладки волос приводят к выбросу в воздух более 10 миллиардов наночастиц.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам ученых, уровень такого загрязнения можно сравнить с пребыванием рядом с оживленным автомагистральным движением. Термоприборы нагревают волосы примерно до 150 °C. Под действием высокой температуры в воздух испаряются химические соединения, содержащиеся в обычных средствах для ухода — кондиционерах, лаках, бальзамах или масках.

Исследователи объяснили: вдыхая воздух во время укладки, человек получает миллиарды наночастиц, которые оседают в дыхательных путях и попадают в легкие. Это может вызвать респираторный стресс, воспаление, а также влиять на когнитивные функции.

Особую опасность представляет D5 силоксан — вещество, которое часто добавляют в средства для блеска и структуры волос. Предварительные научные работы свидетельствуют, что это соединение негативно влияет на дыхательные пути, печень и нервную систему (данные получены в ходе исследований на животных).

В рамках эксперимента участники принесли свои средства для ухода и термоприборы в лабораторию. После выравнивания нескольких прядей специальные мониторы зафиксировали выброс большого количества наночастиц, включая D5 силоксан.

Автор исследования Нусрат Юнг отметил, что эти данные вызывают беспокойство, ведь до сих пор никто не исследовал масштаб этой проблемы.

Чтобы снизить риски, ученые советуют избегать средств с D5 силоксаном, реже пользоваться термоприборами и обязательно проветривать помещение во время укладки волос.

