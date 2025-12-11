ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
154
Время на прочтение
2 мин

Высокий кортизол в организме: главные признаки

Хронически высокий уровень кортизола может оказывать негативное влияние на иммунитет, сон и настроение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кортизол – это стероидный гормон, который вырабатывается надпочечниками

Кортизол — это стероидный гормон, который вырабатывается надпочечниками / © Associated Press

Хронический стресс может привести к повышению уровня кортизола — главного гормона стресса. В краткосрочной перспективе он помогает организму адаптироваться к нагрузкам, но его избыток способен оказывать серьезное влияние на здоровье.

Кортизол часто называют «гормоном стресса» не просто так. Он действительно принимает непосредственное участие, когда у нас происходит стрессовая ситуация. Однако его роль в нашем организме гораздо больше.

Что делает кортизол:

  • Участвует в метаболизме углеводов, жиров, белков

  • Регулирует уровень сахара благодаря увеличению синтеза глюкозы печенью

  • Обеспечивает противовоспалительную реакцию организма

  • Регулирует уровень АД

  • Обеспечивает реакцию на стресс

Симптомы повышенного кортизола

Поскольку повышенный кортизол сильно влияет на работу многих функций организма, следует разобраться в симптомах этого нарушения.

  • Прибавка веса — кортизол, если его уровень высок, соответственно стимулирует выработку глюкозы.

  • Проявления на коже — кортизол влиять на иммунную систему эпидермиса. Кожа может становиться менее увлажненной, защищенной, ослабляющейся. На коже быстрее появляются кровоподтеки и растяжки. Также реакция на стресс ускоряет деградацию коллагена и эластина.

  • Метальное и психологическое состояние — стресс оказывает влияние на все когнитивные функции. У человека нарушается концентрация, память, повышается тревога, депрессия, заметные изменения настроения. Избыток гормона также может вызвать апатию, усталость, расстройства настроения.

  • Нарушение сна — повышенный кортизол влияет на уровень своего антагониста — мелатонина. Бессонница и частые пробуждения в течение ночи также могут свидетельствовать о высокой выработке кортизола.

  • Частые простуды — кортизол влияет на защитный механизм организма. Он может уменьшать количество лейкоцитов, участвующих в иммунной защите.

Как снизить уровень кортизола — простые советы

  • Спать 7 — 8 часов в сутки

  • Регулярно заниматься физическими упражнениями, но не тренироваться слишком интенсивно

  • Ограничить потребление сахара, кофеина и алкоголя

  • Есть много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов

  • Добавить в свой рацион продукты, богатые магнием, такие как орехи, семена и бобовые

  • Выполнять ежедневные практики релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения

Раньше мы писали, как стресс влияет на ваше тело и физическое состояние. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie