Высокий кортизол в организме: главные признаки

Кортизол — это стероидный гормон, который вырабатывается надпочечниками / © Associated Press

Реклама

Хронический стресс может привести к повышению уровня кортизола — главного гормона стресса. В краткосрочной перспективе он помогает организму адаптироваться к нагрузкам, но его избыток способен оказывать серьезное влияние на здоровье.

Кортизол часто называют «гормоном стресса» не просто так. Он действительно принимает непосредственное участие, когда у нас происходит стрессовая ситуация. Однако его роль в нашем организме гораздо больше.

Что делает кортизол:

Участвует в метаболизме углеводов, жиров, белков

Регулирует уровень сахара благодаря увеличению синтеза глюкозы печенью

Обеспечивает противовоспалительную реакцию организма

Регулирует уровень АД

Обеспечивает реакцию на стресс

Симптомы повышенного кортизола

Поскольку повышенный кортизол сильно влияет на работу многих функций организма, следует разобраться в симптомах этого нарушения.

Реклама

Прибавка веса — кортизол, если его уровень высок, соответственно стимулирует выработку глюкозы.

Проявления на коже — кортизол влиять на иммунную систему эпидермиса. Кожа может становиться менее увлажненной, защищенной, ослабляющейся. На коже быстрее появляются кровоподтеки и растяжки. Также реакция на стресс ускоряет деградацию коллагена и эластина.

Метальное и психологическое состояние — стресс оказывает влияние на все когнитивные функции. У человека нарушается концентрация, память, повышается тревога, депрессия, заметные изменения настроения. Избыток гормона также может вызвать апатию, усталость, расстройства настроения.

Нарушение сна — повышенный кортизол влияет на уровень своего антагониста — мелатонина. Бессонница и частые пробуждения в течение ночи также могут свидетельствовать о высокой выработке кортизола.

Частые простуды — кортизол влияет на защитный механизм организма. Он может уменьшать количество лейкоцитов, участвующих в иммунной защите.

Как снизить уровень кортизола — простые советы

Спать 7 — 8 часов в сутки

Регулярно заниматься физическими упражнениями, но не тренироваться слишком интенсивно

Ограничить потребление сахара, кофеина и алкоголя

Есть много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов

Добавить в свой рацион продукты, богатые магнием, такие как орехи, семена и бобовые

Выполнять ежедневные практики релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения

Раньше мы писали, как стресс влияет на ваше тело и физическое состояние. Больше об этом читайте в новости.