Высокое давление больше не будет беспокоить: простое изменение в рационе, которое работает лучше, чем лекарства

Фото иллюстративное / © Credits

Кроме ограничения соли, существуют другие изменения в рационе, существенно влияющие на уровень артериального давления. Эксперт по питанию рассказал, как одно простое изменение вашего ежедневного меню может помочь и снизить артериальное давление.

Об этом пишет Daily Express.

Врач и профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор отмечает, что именно это изменение в вашем рационе является более важным, чем ограничение потребления соли.

Высокое давление часто называют «тихим убийцей», потому что оно обычно не имеет симптомов. Однако без надлежащего лечения это состояние может вызвать инсульт или остановку сердца.

Многие знают, что пища влияет на давление. Главным виновником считают соль (натрий). Она задерживает в организме воду, а лишняя жидкость давит на стенки сосудов, из-за чего показатели давления растут.

В свою очередь профессор Спектор отмечает, что такой пищевой компонент как калий является не менее важным для контроля артериального давления.

Калий — это минерал, который содержится во многих продуктах, в частности фруктах, овощах и бобовых.

«Если мне нужно урегулировать артериальное давление, в таком случае я увеличиваю потребление продуктов с высоким содержанием калия», — отметил врач.

Профессор Спектор отметил, что калий может быть даже полезнее для сосудов, чем простой отказ от соли. Получить его можно не только из бананов, но и из любой пищи растительного происхождения, особенно из листовой зелени.

Если есть больше овощей и фруктов, уровень калия в организме возрастет естественным путем. Это помогает нормализовать давление еще до того, как возникнет потребность в лекарствах.

Какие продукты богаты калием

Обычно бананы считаются основным источником калия, обеспечивая примерно 330 мг на 100 граммов. Однако во многих других продуктах также содержится этот минерал:

сушеные абрикосы;

авокадо;

батат;

шпинат;

арбуз;

фасоль;

бобовые;

томатная паста;

тыква;

свекла.

Для того, чтобы контролировать уровень артериального давления, специалисты также советуют:

придерживаться здорового и сбалансированного питания;

регулярно заниматься физической активностью;

ограничить потребление соленой пищи;

ограничить потребление алкоголя и кофеина.

Однако если вас беспокоит ваше артериальное давление, эксперты рекомендуют проконсультироваться по этому поводу со своим семейным врачом.

