Выводит токсины и шлаки, лечит печень и почки: какая польза еще березового сока

Кому обязательно нужно пить этот целебный эликсир: советы врачей.

Березовый сок обязательно нужно пить всем, кто хочет повысить иммунитет и восстановить свои силы. Именно поэтому его называют настоящим эликсиром жизни, он повышает сопротивляемость организма многим заболеваниям. Рассказываем, чем полезен березовый сок, а кому его употреблять не стоит.

Какая польза березового сока: что лечит

Березовый сок содержит кучу витаминов, минералов и сахаров. Он богат калием, кальцием, магнием, железом, марганцем, натрием, эфирными маслами, дубильными веществами и смоляными соединениями. Также содержит большую часть витамина С и витамины группы В. В его состав входят минеральные соли, аминокислоты, яблочная и лимонная кислота, полисахариды и фруктоза.

Укрепляет иммунитет. Березовый сок повышает сопротивляемость организма болезням, а также помогает восстановить силы хронической усталости, после простуды и вирусных заболеваний.

Березовый сок повышает сопротивляемость организма болезням, а также помогает восстановить силы хронической усталости, после простуды и вирусных заболеваний. Тонизирует. Если вы чувствуете подавленность, постоянную усталость, тогда вам нужно пить березовый сок. После приема напитка человек чувствует себя бодрым.

Если вы чувствуете подавленность, постоянную усталость, тогда вам нужно пить березовый сок. После приема напитка человек чувствует себя бодрым. Обладает противовоспалительными свойствами. Медики советуют употреблять сок при высокой температуре, особенно когда есть острая инфекция, воспаление или респираторные заболевания.

Медики советуют употреблять сок при высокой температуре, особенно когда есть острая инфекция, воспаление или респираторные заболевания. Помогает выводить токсины и вредные вещества. При регулярном употреблении напитка кишечник очищается от шлаков, а печень и почки – от токсинов.

При регулярном употреблении напитка кишечник очищается от шлаков, а печень и почки – от токсинов. Мочегонный эффект. Березовый сок работает как мочегонное средство, также помогает быстро и безопасно похудеть.

Кому нельзя пить березовый сок

Сок нельзя пить тем, кто имеет мочекаменную болезнь, аллергию на березовую пыльцу и индивидуальную непереносимость напитка.

Медики отмечают, что сок нельзя собирать у магистралей, в промзонах больших городов, а также во всех зонах с неблагоприятной экологией.

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