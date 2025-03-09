Выводит токсины и шлаки, лечит печень и почки: какая польза еще березового сока

Кому обязательно нужно пить этот целебный эликсир: советы врачей.
Березовый сок обязательно нужно пить всем, кто хочет повысить иммунитет и восстановить свои силы. Именно поэтому его называют настоящим эликсиром жизни, он повышает сопротивляемость организма многим заболеваниям. Рассказываем, чем полезен березовый сок, а кому его употреблять не стоит.
Какая польза березового сока: что лечит
Березовый сок содержит кучу витаминов, минералов и сахаров. Он богат калием, кальцием, магнием, железом, марганцем, натрием, эфирными маслами, дубильными веществами и смоляными соединениями. Также содержит большую часть витамина С и витамины группы В. В его состав входят минеральные соли, аминокислоты, яблочная и лимонная кислота, полисахариды и фруктоза.
- Укрепляет иммунитет. Березовый сок повышает сопротивляемость организма болезням, а также помогает восстановить силы хронической усталости, после простуды и вирусных заболеваний.
- Тонизирует. Если вы чувствуете подавленность, постоянную усталость, тогда вам нужно пить березовый сок. После приема напитка человек чувствует себя бодрым.
- Обладает противовоспалительными свойствами. Медики советуют употреблять сок при высокой температуре, особенно когда есть острая инфекция, воспаление или респираторные заболевания.
- Помогает выводить токсины и вредные вещества. При регулярном употреблении напитка кишечник очищается от шлаков, а печень и почки – от токсинов.
- Мочегонный эффект. Березовый сок работает как мочегонное средство, также помогает быстро и безопасно похудеть.
Кому нельзя пить березовый сок
Сок нельзя пить тем, кто имеет мочекаменную болезнь, аллергию на березовую пыльцу и индивидуальную непереносимость напитка.
Медики отмечают, что сок нельзя собирать у магистралей, в промзонах больших городов, а также во всех зонах с неблагоприятной экологией.
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