Выявлен простой способ снижения давления без лекарств: какие продукты нужно употреблять

Какие продукты снижают давление / © Freepik

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Ученые доказали, что регулярное употребление винограда, яблок, темного шоколада и черного и зеленого чая без примесей помогает эффективно снижать АД. Результаты этого эксперимента были опубликованы в научном издании «European Journal of Preventive Cardiology».

Ученые связывают благоприятное действие этих продуктов с антиоксидантным соединением — флаван-3-олом, содержащимся в какао, чайных листьях, некоторых ягодах и фруктах. На эту тему было проведено 145 исследований, которые показали, что флаван-3-олы помогают быстро стабилизировать высокое артериальное давление. Ученые отметили, что в большинстве случаев действие этих антиоксидантных соединений сопоставимо с эффектом от приема лекарств.

Исследования также показали, что флаван-3-олы налаживают правильную работу эндотелия — это внутренний слой кровеносных сосудов, который играет ключевую роль в поддержании здоровья всей сердечно-сосудистой системы. Что очень важно, такое улучшение происходит независимо от скачков АД. А это свидетельствует о том, что эти антиоксидантные соединения оказывают широкий спектр положительного воздействия на организм.

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Однако ученые отмечают, что употребление яблок, черного шоколада, чая и винограда не может полностью заменить медикаментозное лечение, если есть проблемы с давлением. Однако умеренное потребление их в пределах сбалансированного питания может стать эффективным помощником в поддержании здоровья сердца и сосудов.