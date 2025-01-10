Выявлена неожиданная польза яблок для работы мозга и улучшения памяти

Ученые открыли новое удивительное свойство яблок, которое может изменить наше представление о пользе этого фрукта.
Ученые доказали, что регулярное употребление яблок не только способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы, но и оказывает положительное влияние на работу мозга, в частности улучшает когнитивные функции.
Эксперты отмечают, что это благодаря антиоксидантным соединениям – флавоноидам, которые содержатся в яблоках. Именно они замедляют старение мозга, так как способны омолаживать весь организм на клеточном уровне.
Еще один важный компонент, который содержится в яблоках, это кверцетин – мощное антиоксидантное соединение, способствующее защите нервных клеток от окислительного стресса. Также аромат яблок может оказывать успокаивающее действие, помогая снизить уровень тревожности.
Ученые призывают съедать хотя бы одно яблоко в день, это поможет повысить концентрацию и укрепить память.
Какая еще польза яблок для здоровья человека
- Снижают уровень "плохого" холестерина. Если есть два яблока в день, можно сбалансировать уровень холестерина в крови и улучшить работу сердца и сосудов.
- Быстрое похудение. Фрукты содержат клетчатку, которая помогает насыщать организм, но не способствует нарастанию лишнего жира.
- Уменьшают риск заболевания раком. Благодаря антиоксидантным соединениям, содержащимся в яблоках, можно не бояться онкологии, потому что антиоксиданты убивают свободные радикалы. Также уже известный кверцетин помогает снизить воспаление в организме и укрепить иммунную систему.
Читайте также:
Ученые назвали неожиданный продукт, спасающий сердце практически от всех заболеваний
Названа специя, которая помогает снизить высокое кровяное давление