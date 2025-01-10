Выявлена неожиданная польза яблок для работы мозга и улучшения памяти

Ученые открыли новое удивительное свойство яблок, которое может изменить наше представление о пользе этого фрукта.

Ученые доказали, что регулярное употребление яблок не только способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы, но и оказывает положительное влияние на работу мозга, в частности улучшает когнитивные функции.

Эксперты отмечают, что это благодаря антиоксидантным соединениям – флавоноидам, которые содержатся в яблоках. Именно они замедляют старение мозга, так как способны омолаживать весь организм на клеточном уровне.

Еще один важный компонент, который содержится в яблоках, это кверцетин – мощное антиоксидантное соединение, способствующее защите нервных клеток от окислительного стресса. Также аромат яблок может оказывать успокаивающее действие, помогая снизить уровень тревожности.

Ученые призывают съедать хотя бы одно яблоко в день, это поможет повысить концентрацию и укрепить память.

Какая еще польза яблок для здоровья человека

Снижают уровень "плохого" холестерина. Если есть два яблока в день, можно сбалансировать уровень холестерина в крови и улучшить работу сердца и сосудов.

Если есть два яблока в день, можно сбалансировать уровень холестерина в крови и улучшить работу сердца и сосудов. Быстрое похудение. Фрукты содержат клетчатку, которая помогает насыщать организм, но не способствует нарастанию лишнего жира.

Фрукты содержат клетчатку, которая помогает насыщать организм, но не способствует нарастанию лишнего жира. Уменьшают риск заболевания раком. Благодаря антиоксидантным соединениям, содержащимся в яблоках, можно не бояться онкологии, потому что антиоксиданты убивают свободные радикалы. Также уже известный кверцетин помогает снизить воспаление в организме и укрепить иммунную систему.

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