Взгляните на лицо: девять внешних признаков, которые указывают на болезни сердца

Считается, что основной сигнал большинства болезней сердца – боль в груди. Однако некоторые внешние признаки на лице могут также указывать на некоторые проблемы.

Существует такая интересная наука как семиотика. Она изучает внешние проявления внутренних заболеваний. Например, только взглянув на лицо человека, можно определить, есть ли у него проблемы с сердцем.

Цвет кожи

В первую очередь, по словам специалистов, на заболевание сердца указывает цвет кожи. Особенно, если явно заметна синюшная окраска губ, шеи, рук, ног, лица. Также должна насторожить болезненная бледность кожаных покровов. Это все связано с нарушением насыщения кислородом крови и с проблемами периферического кровотока.

Иногда на заболевание сердца указывает желтый оттенок кожи. Это также признак, что сильно поражены ткани печени.

Отеки

Еще один важный признак, на который следует обратить особое внимание. Увеличенный живот, отеки голеней, а также мешки под глазами, усиливающиеся за ночь и даже исчезающие в течение дня.

Частая зевота

Конечно, зевать полезно. К примеру, по словам экспертов, оно помогает расслабиться, успокоиться. Но иногда зевота может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Зевота — рефлекс, направленный на то, чтобы организм насытил кровь кислородом. Поэтому слишком частое зевание, если вы выспались, может указывать, что сердце нездорово.

Набухшие вены

Есть определенные пороки сердца, связанные с затрудненной эвакуацией крови из вен. В таком случае на шее будут хорошо заметны набухшие яремные вены, которые пульсируют и даже могут набухать сильнее во время разговора или физической активности.

Одышка

Сначала она появляется только при физической нагрузке, но позже даже не требует сильных усилий. Например, задыхающийся человек может начать во время завязывания шнурков. В дальнейшем она будет мучить даже в состоянии покоя.

Любовь к высоким подушкам

Если вам неловко спать на низких подушках, стоит задуматься. Желание подложить под голову больше подушек может свидетельствовать о проблемах малого круга кровообращения, а значит и сердца.

Пульсирующие движения

Человек с пороком сердца может постоянно совершать пульсирующие движения, которые он даже не испытывает. В частности, председателем. Такая пульсация нередко заметна и в зрачках больного.

Медленность, тусклый взгляд

В стадии сердечного заболевания, когда уже происходит сильное ухудшение кровоснабжения и начинается кислородное голодание головного мозга, тусклый взгляд может стать одним из основных признаков болезни. Также ухудшаются и умственные способности, человек быстро устает, медленно двигается и говорит.

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