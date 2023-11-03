Взрывная польза: назван продукт, который следует добавить в рацион всем

Тыква — это осенний и традиционный продукт для украинского стола. Но знали ли вы, что польза приносит не только мякоть, но и его семена?

Тыквенные семена имеют много преимуществ для здоровья. Он содержит много антиоксидантов, витаминов, минералов и полезных жиров. Эти питательные вещества очень полезны для сердца и иммунной системы, а также уменьшают воспаление.

О пользе тыквенных семян и питательных веществ, содержащихся в нем, говорится в материале Very Well Health.

Преимущества перекусов тыквенными семенами

Уменьшает воспаление

Исследования показали, что следующие питательные вещества делают тыквенные семена мощным противовоспалительным продуктом:

цинк;

фосфор;

магний;

калий;

селен.

Уменьшение воспаления особенно полезно при хронических воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит.

Снижает риск рака

Исследования показали, что полифенолы и другие соединения, содержащиеся в тыквенных семенах, могут защищать от рака предстательной железы. В одном исследовании пять различных экстрактов тыквенных семян оценивали на предмет их влияния на клетки рака простаты. Все экстракты не давали раковым клеткам размножаться.

Другое исследование выявило положительную связь между потреблением тыквенных семян и снижением риска рака молочной железы. Исследователи оценили влияние продуктов, богатых фитоэстрогенными (растительные соединения, имитирующие эстроген в организме), в том числе тыквенных семян, на женщин в постменопаузе.

Они обнаружили, что те, кто ел продукты, богатые фитоэстрогенными, имели значительно более низкий риск рака молочной железы, чем те, кто их не употреблял.

Улучшает здоровье простаты

Тыквенные семена не только могут помочь предотвратить рак простаты, но и принести пользу простате другими способами. Исследование показало, что люди с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (увеличенной простатой) и симптомами нижних мочевыводящих путей, которые ели семена тыквы, снизили свой международный балл по шкале симптомов простаты (IPSS).

Разница в улучшении состояния между группами, употреблявшими тыквенные семена, и группами плацебо (те, кто получал неэффективное вещество в качестве контрольной группы) была значительной.

Поддерживает здоровье сердца

Тыквенные семена содержат много клетчатки, особенно когда они едят вместе с оболочкой, что связано со снижением риска сердечных заболеваний и ожирения. Кроме того, высокое содержание магния в тыквенных семенах очень полезно для здоровья сердца и артериального давления.

Снижает риск диабета

Тыквенные семена обладают гипогликемическими свойствами, которые помогают поддерживать надлежащий уровень сахара в крови. Контроль уровня сахара в крови имеет решающее значение для лечения и профилактики диабета.

В одном исследовании ученые обнаружили, что когда участники съедали 65 граммов (г) тыквенных семян — что эквивалентно чуть меньше половины чашки — уровень глюкозы (сахара) в крови, который повышается при диабете 2 типа, был значительно ниже, чем у участников контрольной группы, не употреблявших тыквенные семена.

Улучшает пищеварение

Тыквенные семена являются отличным источником клетчатки, защищающей здоровье пищеварения.

Исследования показали, что пищевые волокна имеют следующие преимущества для пищеварения:

защищает микробиом кишечника (микроорганизмы, живущие в пищеварительном тракте);

улучшает здоровье толстой кишки;

предотвращает запоры.

Улучшает качество спермы

Цинк – важный микроэлемент, помогающий сбалансировать гормональный фон. Он полезен для тестостерона, простаты и половых функций. Дефицит цинка связан с нарушениями сперматогенеза и понижением уровня тестостерона.

В исследованиях на животных ученые нашли доказательства того, что семена тыквы могут помочь улучшить качество спермы, хотя никакие исследования на людях это пока не подтвердили. Поскольку тыквенные семена являются мощным источником цинка, который, как известно, полезен для качества спермы, добавление их в рацион может помочь с фертильностью.

Помогает улучшить сон

Тыквенные семена содержат много триптофана — аминокислоты, которая, возможно, наиболее известна тем, что вызывает сонливость. Исследования показали, что употребление продуктов, богатых триптофаном, улучшает качество сна и общую продолжительность сна.

Поддерживает здоровье костей

Высокое содержание магния в тыквенных семенах делает его отличным пищевым источником для здоровья костей. Когда люди испытывают дефицит магния, они более подвержены следующим заболеваниям:

остеопороз (состояние пониженной минеральной плотности костной ткани и костной массы, ослабляющей кости);

снижение минеральной плотности костной ткани;

более высокий риск переломов костей.

Повышает вашу иммунную систему

Тыквенные семена обладают иммуномодулирующим действием, что означает, что они могут регулировать иммунные функции. Кроме того, жирные кислоты, полифенолы и пребиотики семейства тыквенных стимулируют иммунную систему.

Кроме того, высокое содержание витаминов А, С и Е в тыквенных семенах помогает иммунной системе бороться с инфекциями. Некоторые исследователи предполагают, что тыкву и тыквенные семена можно считать "фармацевтическими продуктами", то есть продуктами, которые могут быть почти такими же полезными, как и лекарства, благодаря их функциональной и нутрицевтической (целебной) роли в организме.

Тыквенные семена в народной медицине

Традиционно тыквенные семена используются для лечения следующих заболеваний:

кишечные глисты;

детский энурез;

закреп;

астма;

легкие легочные заболевания.

Содержание макро- и микроэлементов в семенах тыквы.

Тыквенные семена содержат полезные питательные вещества, включая макроэлементы (источники энергии из жиров, белков и углеводов) и микроэлементы (витамины и минералы). К ним относятся:

углеводы;

белки;

жиры;

клетчатка;

калий;

железо;

кальций;

фосфор;

медь;

магний.

Чем полезна тыква для здоровья и кому она может навредить — читайте в материале ТСН.ua.

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