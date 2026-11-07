"Я чуть не умерла": американка 10 лет восстанавливалась после осложнений гриппа

Обычный грипп чуть не убил 12-летнюю девочку / © Фото из открытых источников

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В феврале 2011 года 12-летняя Меди Аллен из американского штата Иллинойс заболела гриппом B. Инфекция вызвала некротизирующую пневмонию, во время которой разрушаются ткани легких, к этому присоединилась инфекция устойчивым к метициллину золотистым стафилококком (MRSA). Ее подключили к аппарату жизнеобеспечения и диализа, пять недель она была интубирована, а в общей сложности провела в больницах 93 дня.

Мэди Аллен, которой сейчас уже 28 лет, рассказала о пережитом в интервью Live Science.

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От обычного недомогания до реанимации

До болезни Меди была активным ребёнком, занималась футболом и баскетболом. Единственной проблемой со здоровьем была астма, вызванная физическими нагрузками. Сначала симптомы напоминали обычное недомогание: девочка чувствовала себя слабой, у нее болело тело. Лекарство, которое давала мама, помогали только на короткое время.

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За выходные состояние ребенка резко ухудшилось. Ей было тяжело дышать, она не могла самостоятельно стоять, а кожа губ начала приобретать серый оттенок. Мать срочно повезла дочь в больницу, где медики диагностировали пневмонию обоих легких и направили ее в специализированное детское медицинское учреждение.

Там состояние Меди еще больше ухудшилось – началась дыхательная недостаточность. Врачи решили интубировать девочку, а затем перевезти ее в большую больницу в Сент-Луисе, штат Миссури. Для этого привлекли авиационную медицинскую бригаду, ведь даже перелет был опасным для жизни пациентки.

Родителям дважды сообщали, что вероятность смерти дочери больше, чем шансы на выживание. Перед интубацией Мэди успела попрощаться с мамой.

"Последним, что я сказала маме, было "мама", после чего я сложила руками сердечко", - вспоминала американка.

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Это были последние слова, которые мать услышала от дочери в течение пяти недель.

93 дня в больнице и годы восстановления

Меди пришла в себя через пять недель. Пробуждение было сложным и запутанным: девочка не понимала сколько времени прошло. В общей сложности она провела в больнице 93 дня и выписалась только в последнюю неделю учебного года.

После возвращения домой ее ждали физическая, эрготерапия и логопедическая реабилитация. Мэди пропустила три месяца обучения, но смогла вернуться в школу вместе с друзьями и снова начала играть в баскетбол. Несмотря на это, восстановление длилось годами: девочка часто болела, несколько раз снова попадала в больницы, а последствия инфекции сказывались на ее подростковой жизни.

Когда Меди исполнилось 22 года, врачи установили, что часть легкого настолько повреждена после перенесенного гриппа, что постоянно провоцирует новые инфекции. Женщине было предложено операцию по удалению пораженной части органа. Она согласилась и называет это решение одним из лучших в своей жизни: в течение следующих пяти лет ей больше не приходилось попадать в больницу.

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Как пережитая болезнь изменила ее жизнь

Около трех лет назад Меди переехала во Флориду и начала работать медицинской ассистенткой в пульмонологической клинике. Недавно ее также причислили к учебной программе по респираторной терапии, где она будет получать профессию в течение следующих двух лет.

Женщина признается, что общение с семьями, потерявшими детей из-за гриппа, вызывает у нее тяжелые переживания. Иногда она чувствует вину из-за того, что сама выжила, тогда как другие дети с подобными историями не имели такого шанса.

До болезни Меди ежегодно вакцинировалась против гриппа, но именно в 2011 году прививку отложили из-за семейных хлопот и занятости. После пережитого она больше не пропускает ежегодную вакцинацию. Женщина понимает, что прививка не гарантирует полной защиты от заражения, но надеется, что она поможет снизить риск тяжелого течения болезни.

Грипп в Украине — последние новости

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