"Я чуть не умерла": девушка сравнила боль после подтяжки ягодиц с избиением гориллами (видео)

Джордин Дженеви рассказала о последствиях пластики ягодиц в видео, которое стало вирусным и набрало более 1,2 миллиона просмотров.

Пользователь приложения TikTok Джордин Дженеви рассказала о последствиях процедуры BBL — бразильской подтяжки ягодиц. Видео девушки стало вирусным и набрало более 1,2 миллионов просмотров. Джордин заявила, что пластическая операция BBL, которая проходила под общим наркозом и занимала около 2-3 часов, "чуть не убила" ее.

В TikTok девушка заявила, что пластическая операция была настолько "травмирующей", что ее можно сравнить "с избиением 20 гориллами", передает Nypost.

"Я чуть не умерла. Помню, как проснулась после операции... Я сильно кричала, потому что боль была невыносимой", — рассказала девушка о своем опыте после операции BBL в видео в TikTok.

Она описала свое состояние, таким "будто на вас наскочили 20 горилл и избили".

"Очень больно! Никогда больше не пойду на такое", – поделилась девушка.

Как проходит операция по подтяжке ягодиц

В стандартной процедуре BBL врач осуществляет забор жировых клеток из участков тела, где они нежелательны (живот, талия, бедра) и вводит его в ягодицы, чтобы сделать их более объемными и округлыми. Иногда используют силиконовые импланты.

Такие пластические операции распространены в мире.

В то же время исследование 2020 года, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке, показало, что уровень смертности от BBL составляет 1 на 20 000 человек, то есть риск все же существует.

Комментарии о пластической операции по подтяжке ягодиц

В комментариях к видео Джордин пользовательницы подтверждали, что боль после операции по подтяжке ягодиц была невыносимой.

"И со мной так было. Думала, что умру."

"Боль была оооооочень сильная. Я не могу сказать вам, насколько это было больно... Продолжалось 8-10 недель."

"Спасибо тебе за то, что честно рассказала о своем опыте."

"Я сделала BBL в мае. Боль тоже была УЖАСНАЯ! Я истощена не только физически, но и психологически!"

"Мне сделали BBL и липосакцию — боль была, как после сильного ожога. Горело все тело!"

Ранее сообщалось, какие операции помогают возобновиться после родов.

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