«Я думала, что это просто прыщ»: из-за обычного бритья подмышек могут возникнуть воспаления и инфекции

Подмышки / © Credits

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Зона подмышек часто остается без внимания во время ежедневного ухода за кожей. Обычно все ограничивается бритьем, душем и нанесением дезодоранта. Однако именно такая привычная рутина иногда может стать причиной раздражения, сыпи и даже воспаления.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Редактор по красоте Ариана Яптангко на собственном опыте убедилась, что проблемы с кожей подмышек не всегда следует воспринимать как обычный «прыщ». То, что вначале кажется пустяком, может оказаться следствием постоянного раздражения кожи или неправильно подобранных средств.

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Как объясняет доктор Челси Гоффман, сертифицированная дерматологиня из Hudson Dermatology and Laser Surgery в Нью-Йорке, одной из распространенных причин дискомфорта в этой зоне является дерматит — воспаление кожи.

Почему подмышки могут воспламеняться

По словам специалиста, в подмышках чаще всего сталкиваются с двумя типами контактного дерматита — раздражающим и аллергическим.

Первый возникает из-за непосредственного повреждения или раздражения кожи. Причиной могут быть бритье тупой или недостаточно чистой бритвой, сильное трение, пот или агрессивные косметические компоненты. Проблемы могут возникнуть и из-за активных веществ, которые люди самостоятельно используют для борьбы с пигментацией, в частности ретиноидов.

Аллергический контактный дерматит имеет другой механизм. В этом случае иммунная система реагирует на определенный компонент косметического средства. Это могут быть ароматизаторы, консерванты или другие добавки из дезодоранта.

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Особенность такой реакции состоит в том, что она не обязательно появляется сразу после нанесения продукта. Иногда кожа начинает чесаться, краснеть или шелушиться лишь через несколько дней.

Если постоянное раздражение не прекращается, кожный барьер постепенно ослабевает. Кожа может становиться более сухой, грубой и темной. А потому, что подмышки — теплый и влажный участок тела, в некоторых случаях на фоне поврежденного барьера могут возникать и грибковые поражения.

Бритье тоже может травмировать кожу

Влагалища имеют достаточно нежную кожу, а регулярное бритье создает дополнительную механическую нагрузку. Даже если процедура кажется абсолютно безопасной, лезвие может вызвать мелкие повреждения верхнего слоя кожи.

Особенно это касается ситуаций, когда человек использует старую бритву, бреет сухую кожу, сильно нажимает на лезвие или несколько раз проводит им по одному месту.

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Чтобы снизить риск раздражения, перед бритьем кожу лучше хорошо смочить и нанести гель или крем, который обеспечит скольжение. Движения должны быть легкими, без сильного давления. После процедуры не следует сразу наносить на раздраженную кожу средства с большим количеством ароматизаторов или спирта.

Если после бритья постоянно появляются небольшие красные или болезненные бугорки, проблема может быть не в самых волосах. Так могут проявляться раздражение волосяных фолликулов, вросшие волоски или фолликулит.

Потемнели подмышки? Причина может быть не в бритье

Изменение цвета кожи в подмышках — довольно распространенное явление. Иногда оно действительно есть следствие постоянного раздражения.

После воспаления может возникать поствоспалительная гиперпигментация — участок кожи некоторое время остается темнее даже после того, как раздражение прошло. Такая пигментация может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Впрочем, есть и другая причина, которую не стоит игнорировать, — акантоз нигриканс. Для него характерно не просто потемнение, но и утолщение кожи, которая становится бархатной на ощупь. Чаще такие изменения заметны в подмышках, на шее или в паховых складках.

Акантоз нигриканс может быть связан, в частности, с инсулинорезистентностью. Поэтому при появлении необычного или прогрессирующего потемнения лучше не пытаться самостоятельно отбелить кожу, а сначала выяснить причину.

Дезодорант и антиперспирант — не одно и то же

Эти средства часто воспринимают как взаимозаменяемые, хотя их предназначение отличается.

Дезодорант помогает бороться с неприятным запахом, в то время как антиперспирант уменьшает количество пота. Для этого в его составе обычно используются соли алюминия.

Именно алюминий часто становится предметом опасений, однако обычное использование косметических антиперспирантов не считается доказано вредным для здоровья. Другое дело — индивидуальная реакция кожи на конкретный продукт.

В составе косметики могут быть ароматизаторы, спирты и другие компоненты, вызывающие раздражение у людей с чувствительной кожей.

Антиперспирант лучше наносить на сухую и невредимую кожу. Сразу после бритья подмышки могут быть особенно чувствительны, поэтому нанесение средства в этот момент способно вызвать жжение или покалывание.

«Натуральный» не всегда означает более безопасный

Отдельное внимание следует уделять так называемым натуральным дезодорантам. Отсутствие алюминия в их составе не гарантирует, что средство не будет раздражать кожу.

К примеру, некоторые продукты содержат пищевую соду. Она имеет щелочную реакцию, тогда как природная среда кожи слабокисла. При продолжительном использовании такие средства могут не подойти людям с чувствительной кожей.

Поэтому ориентироваться только на надпись «натуральная» недостаточно. Важно смотреть на весь состав продукта и следить за реакцией кожи.

Нужно ли увлажнять подмышки

Да. Влагалища также нуждаются в нормальном уходе за кожей, особенно если она регулярно поддается бритью.

Для чувствительной кожи лучше выбирать простые средства без ароматизаторов. В составе увлажняющего продукта могут быть компоненты, помогающие поддерживать защитный барьер кожи, в частности керамиды.

В то же время не стоит превращать уход в эксперимент с десятками активных средств.

Кислоты, ретиноиды, пилинги и осветительные продукты могут дополнительно раздражать нежную кожу подмышек. Особенно рискованно использовать их, когда участок уже покраснел, чешется или шелушится.

В такой ситуации принцип «меньше — лучше» может быть самым безопасным: деликатная очистка, вода комфортной температуры, отсутствие сильного трения и простое увлажняющее средство.

Не каждый «прыщ» под мышкой — это просто прыщ

Появление одной небольшой сыпи после бритья обычно не означает серьезной проблемы. Но если бугорки повторяются, становятся болезненными или оставляют после себя следы, следует обратить на них внимание.

Причиной могут быть вросшие волоски или фолликулит. В то же время повторные глубокие и болезненные узлы могут являться признаком судорожного гидраденита.

Это хроническое воспалительное заболевание, часто проявляющееся именно в участках кожных складок — в частности в подмышках. Оно может вызвать повторные болезненные узлы и впоследствии оставлять рубцы.

Важно, что гидраденит не является следствием недостаточной гигиены. Поэтому постоянно тереть кожу, чаще мыться или пытаться самостоятельно лечить прыщи в таком случае не стоит.

Когда нужен дерматолог

Не всякое раздражение требует похода к врачу. Если проблема возникла после нового дезодоранта или другого средства и постепенно проходит после отмены, коже может быть достаточно времени для восстановления.

Но консультация дерматолога нужна, если сыпь не исчезает, симптомы усиливаются, появляются боль, мокк или гнойные выделения.

Также не стоит откладывать обращение за медицинской помощью, если под мышками регулярно возникают глубокие болезненные узлы, остаются рубцы или потемнение постепенно распространяется.

Внезапный отек, сильная боль, повышенная температура или общее ухудшение самочувствия могут являться признаками инфекционного процесса. В таком случае проблему лучше не воспринимать только как косметическую.

Что следует запомнить

Для ухода за подмышками не нужна сложная бьюти-рутина. Самое важное — не травмировать кожу во время бритья, не использовать раздражающие средства и давать ей восстановиться, если уже возникли покраснение или зуд.

Острая и чистая бритва, достаточное скольжение во время бритья, деликатная очистка и увлажнение могут помочь снизить нагрузку на кожный барьер.

А если проблема возвращается снова и снова, не следует бесконечно менять дезодоранты, кремы или домашние средства. В такой ситуации гораздо важнее установить истинную причину вместе с дерматологом.

Напомним, есть домашний способ осветления кожи подмышек — компресс из натертого сырого картофеля, который советуют наносить на кожу на 20–30 минут. Автор утверждает, что картофель якобы может осветлять кожу благодаря ферменту каталази, а при регулярном использовании результат должен быть заметен уже после нескольких процедур. В то же время потемнение подмышек может иметь разные причины, поэтому домашние методы не следует воспринимать как гарантированный способ решения проблемы.

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