Яблочный уксус для похудения: что показывают исследования и реальный эффект

Яблочный уксус / © Unsplash

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Эксперты подтвердили эффективность одного из популярных домашних средств против избыточного веса. Однако эффект зависит от дозировки.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Новый метаанализ клинических исследований показал, что регулярное употребление уксуса действительно связано со снижением массы тела, индекса массы тела и окружности талии. В то же время цифру -7,5 кг нельзя рассматривать как гарантированный результат для каждого человека.

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Значительное снижение массы тела во время исследований наблюдали при употреблении 30 мл яблочного уксуса ежедневно.

Яблочный уксус может иметь умеренный вспомогательный эффект в снижении веса благодаря уксусной кислоте, которая замедляет опорожнение желудка и усиливает чувство сытости, но не является самостоятельным средством для похудения.

Яблочный уксус имеет потенциальные риски. В неразбавленном виде он может раздражать пищевод и желудок, повреждать зубную эмаль. У некоторых людей он усиливает изжогу или тошноту. Также возможны взаимодействия с определенными лекарствами, в частности препаратами, влияющими на уровень глюкозы или калия.

Ранее сообщалось, что препараты GLP-1 помогают эффективно снижать вес, но быстрое похудение может иметь неочевидное последствие — потерю костной массы.

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