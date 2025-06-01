Яд на тарелке: ученые назвали популярный продукт, который может быть опасным для здоровья

Какая крупа может содержать мышьяк / © www.freepik.com/free-photo

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Как объясняют специалисты, мышьяк попадает в почву и воду из-за промышленных выбросов и чрезмерного применения пестицидов. Поэтому рис, выращенный в загрязненных районах, накапливает токсическое вещество, которое в больших количествах оказывает негативное влияние на почки, сердце и может увеличивать риск развития некоторых видов рака.

Однако эксперты отмечают, что правильная подготовка и варка крупы помогает снизить риски для здоровья. Ученые советуют:

хорошо промывать рис перед приготовлением в нескольких водах;

варить крупу в большом объеме воды в течение 5 минут после закипания;

затем сливать воду, снова промывать рис и варить до готовности в чистой воде.

Также рекомендуется употреблять белый рис, так как он содержит меньше мышьяка благодаря удалению оболочки во время шлифования. А вот в коричневом рисе токсичных веществ может быть гораздо больше.

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Какой еще может быть вред риса для здоровья

Повышает уровень сахара в крови. Белый рис обладает высоким гликемическим индексом, что означает быстрое повышение уровня глюкозы после его употребления. Для людей с диабетом или нарушением обмена углеводов это может стать проблемой, поскольку регулярное потребление белого риса ухудшает контроль уровня сахара.

Проблемы с кишечником. Обработанный рис практически не содержит растительной клетчатки и пищевых волокон, нужных для здоровья желудочно-кишечного тракта. Регулярное употребление такого продукта может повлечь запоры, замедленное пищеварение и недостаток питательных веществ в организме.

Способствует быстрому набору лишнего веса. Белый рис — очень калорийный продукт, который быстро усваивается организмом. Поэтому способен вызывать чувство голода уже через короткий промежуток времени после еды. Это приведет к перееданию, что в долгосрочной перспективе будет способствовать набору лишнего веса, особенно при малоподвижном образе жизни.