ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
254
Время на прочтение
2 мин

Ягода долголетия: в чем польза голубики и сколько можно есть в день

Голубика – это полезная ягода, которая имеет много преимуществ для здоровья. Она богата витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут улучшить работу мозга, сердца и других органов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Голубика полезна для здоровья

Голубика полезна для здоровья / © pixabay.com

Голубика — это полезная ягода, которая имеет много преимуществ для здоровья. Она богата витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут улучшить работу мозга, сердца и других органов.

Голубику недаром назвали ягодой долголетия, ведь ее плоды оказывают уникальное действие на организм человека, очищая и омолаживая его.

Основные полезные свойства голубики:

  • Ягоды укрепляют иммунитет, обладают противовирусным действием и защищают от вредных бактерий

  • Голубика укрепляет кости и обеспечивает их здоровье за счет высокого содержания в составе кальция

  • Повышает эластичность и прочность сосудов, что особенно важно при высоком уровне холестерина

  • Наличие в составе большого количества антиоксидантов тормозит развитие раковых клеток

  • Жирные кислоты снижают уровень холестерина в крови

  • Обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами.

  • Глюкоза, которой богаты ягоды, оказывает благоприятное влияние на работу головного мозга.

  • Помогает снизить АД

  • Положительно влияет на нервную систему и повышает уровень стрессоустойчивости за счет магния в составе

  • Замедляет процессы старения и омолаживает организм

Голубика — одна из наиболее богатых питательными веществами ягод. Один стакан (148 граммов) голубики содержит:

  • Клетчатка: 3,6 г

  • Витамин С: 16% суточной нормы (ДН)

  • Витамин К: 24% от ДН

  • Марганец: 22% от суточной нормы

Может ли голубика повредить здоровью

Если употреблять голубику в умеренных количествах, она может играть важную роль в здоровом, сбалансированном питании. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, взрослые люди должны съедать от 1½ до 2 чашек фруктов ежедневно, а порция голубики (1 чашка) может помочь вам выполнить эту рекомендацию. Чашка голубики имеет размер теннисного мяча. Если не чувствуете дискомфорта, то есть можно и больше.

Раньше мы писали, как и чем нужно подкармливать голубику для лучшего урожая. Больше об этом читайте в новости.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie