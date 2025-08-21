Ягода долголетия: в чем польза голубики и сколько можно есть в день

Голубика полезна для здоровья / © pixabay.com

Голубика — это полезная ягода, которая имеет много преимуществ для здоровья. Она богата витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут улучшить работу мозга, сердца и других органов.

Голубику недаром назвали ягодой долголетия, ведь ее плоды оказывают уникальное действие на организм человека, очищая и омолаживая его.

Основные полезные свойства голубики:

Ягоды укрепляют иммунитет, обладают противовирусным действием и защищают от вредных бактерий

Голубика укрепляет кости и обеспечивает их здоровье за счет высокого содержания в составе кальция

Повышает эластичность и прочность сосудов, что особенно важно при высоком уровне холестерина

Наличие в составе большого количества антиоксидантов тормозит развитие раковых клеток

Жирные кислоты снижают уровень холестерина в крови

Обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами.

Глюкоза, которой богаты ягоды, оказывает благоприятное влияние на работу головного мозга.

Помогает снизить АД

Положительно влияет на нервную систему и повышает уровень стрессоустойчивости за счет магния в составе

Замедляет процессы старения и омолаживает организм

Голубика — одна из наиболее богатых питательными веществами ягод. Один стакан (148 граммов) голубики содержит:

Клетчатка: 3,6 г

Витамин С: 16% суточной нормы (ДН)

Витамин К: 24% от ДН

Марганец: 22% от суточной нормы

Может ли голубика повредить здоровью

Если употреблять голубику в умеренных количествах, она может играть важную роль в здоровом, сбалансированном питании. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, взрослые люди должны съедать от 1½ до 2 чашек фруктов ежедневно, а порция голубики (1 чашка) может помочь вам выполнить эту рекомендацию. Чашка голубики имеет размер теннисного мяча. Если не чувствуете дискомфорта, то есть можно и больше.

