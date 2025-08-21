- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 2 мин
Ягода долголетия: в чем польза голубики и сколько можно есть в день
Голубика – это полезная ягода, которая имеет много преимуществ для здоровья. Она богата витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут улучшить работу мозга, сердца и других органов.
Голубика — это полезная ягода, которая имеет много преимуществ для здоровья. Она богата витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые могут улучшить работу мозга, сердца и других органов.
Голубику недаром назвали ягодой долголетия, ведь ее плоды оказывают уникальное действие на организм человека, очищая и омолаживая его.
Основные полезные свойства голубики:
Ягоды укрепляют иммунитет, обладают противовирусным действием и защищают от вредных бактерий
Голубика укрепляет кости и обеспечивает их здоровье за счет высокого содержания в составе кальция
Повышает эластичность и прочность сосудов, что особенно важно при высоком уровне холестерина
Наличие в составе большого количества антиоксидантов тормозит развитие раковых клеток
Жирные кислоты снижают уровень холестерина в крови
Обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойствами.
Глюкоза, которой богаты ягоды, оказывает благоприятное влияние на работу головного мозга.
Помогает снизить АД
Положительно влияет на нервную систему и повышает уровень стрессоустойчивости за счет магния в составе
Замедляет процессы старения и омолаживает организм
Голубика — одна из наиболее богатых питательными веществами ягод. Один стакан (148 граммов) голубики содержит:
Клетчатка: 3,6 г
Витамин С: 16% суточной нормы (ДН)
Витамин К: 24% от ДН
Марганец: 22% от суточной нормы
Может ли голубика повредить здоровью
Если употреблять голубику в умеренных количествах, она может играть важную роль в здоровом, сбалансированном питании. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, взрослые люди должны съедать от 1½ до 2 чашек фруктов ежедневно, а порция голубики (1 чашка) может помочь вам выполнить эту рекомендацию. Чашка голубики имеет размер теннисного мяча. Если не чувствуете дискомфорта, то есть можно и больше.
Раньше мы писали, как и чем нужно подкармливать голубику для лучшего урожая. Больше об этом читайте в новости.