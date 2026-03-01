ТСН в социальных сетях

Яичная диета: модный тренд или действительно можно сбросить 7 кг за неделю

Яичная диета – это жесткий, низкоуглеводный и низкокалорийный режим питания, направленный на быстрое похудение.

Современный подход к похудению изменился

Современный подход к похудению изменился / © unsplash.com

Диета на вареных яйцах стремительно набирает популярность среди тех, кто хочет быстро сбросить вес. По отзывам поклонников, можно потерять от 3 до 7 килограммов всего за неделю.

Основу составляют вареные яйца (2–4 в день), цитрусовые фрукты, нежирное мясо или рыба и некрахмалистые овощи.

Главный принцип — максимальный акцент на белке и минимум углеводов. Самое высокое содержание белка обеспечивает длительное ощущение сытости, снижает аппетит и помогает сократить общую калорийность рациона.

Разрешенные продукты в яичной диете

  • Яйца: цельные или белки

  • Нежирные белки: курица без кожи, индейка, рыба, постная говядина или баранина

  • Некрахмалистые овощи: шпинат, брокколи, огурец, цуккини, помидоры, капуста, руккола

  • Фрукты с низким ГИ: лимон, лайм, апельсин, грейпфрут, ягоды, арбуз

  • Жиры: кокосовое масло, сливочное масло, домашний майонез — в минимальном количестве

  • Напитки: вода, газированная без сахара, чай и кофе без молока и подсластителей

  • Специи и травы: перец, куркума, розмарин, орегано, чеснок

Запретные продукты

  • Крахмалистые овощи: картофель, кукуруза, горох, батат

  • Фрукты с высоким ГИ: бананы, манго, ананасы, виноград, сухофрукты

  • Злаки и мучное: хлеб, макароны, булгур, киноа, гречка, ячмень

  • Обработанные продукты: колбасы, чипсы, печенье, фастфуд

  • Напитки с сахаром: сладкие газированные, пакетированные соки, спортивные напитки

Пример меню в день

  • Завтрак — 2 вареных яйца и половинка грейпфрута

  • Обед — 150-200 г отварного куриного филе + салат из свежих овощей

  • Ужин — 2 вареных яйца + брокколи или другие овощи на пару

Основной механизм диеты — резкое уменьшение углеводов в рационе. Организм начинает более активно использовать запасы гликогена, а вместе с ними теряется и часть жидкости. Именно поэтому первые результаты видны уже через несколько дней.

Раньше мы писали, как избавиться от жира на талии. Больше об этом читайте в новости.

