Яичная диета: модный тренд или действительно можно сбросить 7 кг за неделю

Диета на вареных яйцах стремительно набирает популярность среди тех, кто хочет быстро сбросить вес. По отзывам поклонников, можно потерять от 3 до 7 килограммов всего за неделю.

Основу составляют вареные яйца (2–4 в день), цитрусовые фрукты, нежирное мясо или рыба и некрахмалистые овощи.

Главный принцип — максимальный акцент на белке и минимум углеводов. Самое высокое содержание белка обеспечивает длительное ощущение сытости, снижает аппетит и помогает сократить общую калорийность рациона.

Разрешенные продукты в яичной диете

Яйца: цельные или белки

Нежирные белки: курица без кожи, индейка, рыба, постная говядина или баранина

Некрахмалистые овощи: шпинат, брокколи, огурец, цуккини, помидоры, капуста, руккола

Фрукты с низким ГИ: лимон, лайм, апельсин, грейпфрут, ягоды, арбуз

Жиры: кокосовое масло, сливочное масло, домашний майонез — в минимальном количестве

Напитки: вода, газированная без сахара, чай и кофе без молока и подсластителей

Специи и травы: перец, куркума, розмарин, орегано, чеснок

Запретные продукты

Крахмалистые овощи: картофель, кукуруза, горох, батат

Фрукты с высоким ГИ: бананы, манго, ананасы, виноград, сухофрукты

Злаки и мучное: хлеб, макароны, булгур, киноа, гречка, ячмень

Обработанные продукты: колбасы, чипсы, печенье, фастфуд

Напитки с сахаром: сладкие газированные, пакетированные соки, спортивные напитки

Пример меню в день

Завтрак — 2 вареных яйца и половинка грейпфрута

Обед — 150-200 г отварного куриного филе + салат из свежих овощей

Ужин — 2 вареных яйца + брокколи или другие овощи на пару

Основной механизм диеты — резкое уменьшение углеводов в рационе. Организм начинает более активно использовать запасы гликогена, а вместе с ними теряется и часть жидкости. Именно поэтому первые результаты видны уже через несколько дней.

