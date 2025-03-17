Японские ученые нашли ключ к вечной молодости: об этом следует знать

Эксперты из Университета Осаки (Япония) совершили удивительное открытие и заявили о приближении к разгадке тайны вечной жизни.

Исследователи изучили роль белка AP2A1 в процессе старения и определили, что он является ключевым в его активации. Японские ученые отмечают, что когда удалить этот белок из старых клеток, начинаются процессы омоложения организма.

По данным исследования, с возрастом в организме человека скапливаются сенесцентные клетки, их называют "зомби-клетками". Они прекращают делиться, однако выделяют вещества, становящиеся причиной воспалительных процессов. Ученые считают эти клетки катализаторами развития старческих заболеваний, включая артрит и деменцию.

Японским ученым удалось обнаружить, что именно белок AP2A1 играет ключевую роль в поддержке структуры этих "зомби-клеток". И когда уровень этого белкового соединения снижается, сенесцентные клетки восстанавливают процесс деления, фактически омолаживая организм. И хотя полной победы над процессами старения еще нет, однако это открытие имеет колоссальное значение для развития современной медицины.

Да, ученые отмечают, что экспериментальная работа была проведена только на клетках вне организма, однако это дает понимание механизма процессов старения и поможет найти направление для разработки лекарства.

Однако большинство ученых скептически относятся к этому открытию, напоминая, что сенесцентные клетки выполняют важнейшую защитную функцию. Ведь они предотвращают неконтролируемый рост других клеток. К тому же, пока еще мало данных о функционировании этого белка в клетках внутри человеческого организма, так как исследования проводились в лабораторных условиях.

Эксперимент японских ученых все же открывает увлекательные перспективы в борьбе со старением. Хотя рано утверждать, что ключ к вечной молодости уже найден. Однако вполне возможно, что в обозримом будущем ученые все же откроют секрет вечной жизни.

Читайте также:

Польза лука: исследования свидетельствуют, что не только лечит, но и помогает похудеть

Ученые обнаружили фрукт, который может снизить риск депрессии