Японские ученые назвали напиток, который улучшает качество сна пожилых людей

Ученые из Центрального научно-исследовательского института Сидзуоки в Японии установили, что зеленый чай матча улучшает сон и когнитивные функции у пожилых людей.
Результаты исследования по поводу пользы зеленого порошкообразного чая опубликованы в журнале PLOS ONE.
Как чай матча влияет на здоровье пожилых людей: исследование ученых
Японские исследователи проанализировали влияние чая матча на когнитивные функции и сон пожилых людей. В эксперименте участвовали сто подопытных пожилых людей. До проведения исследования 64 добровольца имели нарушения когнитивных функций, которые проявлялись частичной потерей памяти и рассеянностью. Другие испытуемые имели легкие нарушения, работа их мозга была менее активной, чем у ровесников.
Ученые поделили участников исследования на две группы. Первая группа принимала капсулы, содержащие по 2 грамма порошка матча, второй давали капсулы с витаминами. Спустя год ученые проанализировали изменения в когнитивных функциях и качестве сна обеих групп.
Результаты эксперимента показали, что люди, употреблявшие капсулы с порошкообразным чаем, имели значительное улучшение работы мозга и качества сна.
Какие интересные факты о зеленом чае матча
- Урожай чая собирают вручную только раз в год.
- Матча содержит в 137 раз больше антиоксидантных соединений, чем обычный зеленый чай.
- Напиток увеличивает физическую выносливость на 35%.
- Матча следует пить для профилактики раковых заболеваний. Ибо этот чай содержит катехины – антиоксиданты, которые нивелируют воздействие свободных радикалов.
- Японские монахи заваривают матча для медитаций. Напиток содержит аминокислоту L-Theanine, которая стимулирует синтез альфа-волн, которые расслабляют, но не вызывают сонливости или нервозности.
- Матча делает людей счастливыми, потому что напиток стимулирует выработку гормонов дофамина и серотонина, которые поднимают настроение, способствуют лучшей работе памяти и концентрации внимания.
- Матча не только пьют. Порошок чаю используют для приготовления десертов и других блюд в качестве натурального красителя. Кондитеры добавляют порошок в шоколад, конфеты, разнообразную выпечку и мороженое.
Читайте также:
Названы 9 самых полезных рыбных консервов: их рекомендовано есть как можно чаще, и вот почему
Что лечат помидоры: чего вы не знали о любимом овоще
Этот копеечный продукт следует есть каждый день: защищает от вирусов и хронических заболеваний