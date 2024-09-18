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Японские ученые назвали напиток, который улучшает качество сна пожилых людей

Японские ученые назвали напиток, который улучшает качество сна пожилых людей

Какой напиток улучшает сон пожилых людей / Фото: Freepik

Ученые из Центрального научно-исследовательского института Сидзуоки в Японии установили, что зеленый чай матча улучшает сон и когнитивные функции у пожилых людей.

Результаты исследования по поводу пользы зеленого порошкообразного чая опубликованы в журнале PLOS ONE.

Как чай матча влияет на здоровье пожилых людей: исследование ученых

Японские исследователи проанализировали влияние чая матча на когнитивные функции и сон пожилых людей. В эксперименте участвовали сто подопытных пожилых людей. До проведения исследования 64 добровольца имели нарушения когнитивных функций, которые проявлялись частичной потерей памяти и рассеянностью. Другие испытуемые имели легкие нарушения, работа их мозга была менее активной, чем у ровесников.

Ученые поделили участников исследования на две группы. Первая группа принимала капсулы, содержащие по 2 грамма порошка матча, второй давали капсулы с витаминами. Спустя год ученые проанализировали изменения в когнитивных функциях и качестве сна обеих групп.

Результаты эксперимента показали, что люди, употреблявшие капсулы с порошкообразным чаем, имели значительное улучшение работы мозга и качества сна.

Какие интересные факты о зеленом чае матча

  • Урожай чая собирают вручную только раз в год.
  • Матча содержит в 137 раз больше антиоксидантных соединений, чем обычный зеленый чай.
  • Напиток увеличивает физическую выносливость на 35%.
  • Матча следует пить для профилактики раковых заболеваний. Ибо этот чай содержит катехины – антиоксиданты, которые нивелируют воздействие свободных радикалов.
  • Японские монахи заваривают матча для медитаций. Напиток содержит аминокислоту L-Theanine, которая стимулирует синтез альфа-волн, которые расслабляют, но не вызывают сонливости или нервозности.
  • Матча делает людей счастливыми, потому что напиток стимулирует выработку гормонов дофамина и серотонина, которые поднимают настроение, способствуют лучшей работе памяти и концентрации внимания.
  • Матча не только пьют. Порошок чаю используют для приготовления десертов и других блюд в качестве натурального красителя. Кондитеры добавляют порошок в шоколад, конфеты, разнообразную выпечку и мороженое.

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