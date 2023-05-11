Язык женщины стал черным и волосатым из-за редкой реакции на обычный антибиотик - фото

Медики обнаружили, что это было вызвано приемом миноциклина.
Язык больной раком женщины стал черным и волосатым после редкой реакции на антибиотик.
60-летняя пациентка из Японии принимала миноциклин для борьбы с побочными эффектами химиотерапии. Об этом пишет dailymail.co.uk.
Врачи поделились фотографиями языка в британском медицинском журнале Case Reports. Они также утверждали, что кожа ее на лице стала серой.
Женщина боролась с раком прямой кишки и приступила к химиотерапии 14 месяцев назад. Одним из побочных эффектов препарата, который она принимала, было поражение кожи, поэтому ей дали миноциклин.
Сообщается, что "черный волосатый язык" носит временный и безвредный характер. Выразительный вид обычно вызван скоплением отмерших клеток кожи на сосочках. Его могут спровоцировать табак, полоскание рта и некоторые антибиотики.
Медицинская литература также давно задокументировала "черный волосатый язык" как побочный эффект различных лекарств, в частности эритромицин, миноциклин, доксициклин и пенициллин.
Врачи перевели женщину из миноциклина на другие препараты.
По словам медиков, следующий прием через шесть недель показал, что у нее пигментация лица, а ситуация с языком "заметно улучшилась".
Напомним, мальчику пришлось ломать череп из-за редкой болезни. Луи было всего 5 месяцев, когда ему поставили диагноз краниосиностоз.
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