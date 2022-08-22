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Йодная профилактика в случае радиационной аварии: когда и как нужно защищать организм

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Йодная профилактика в случае радиационной аварии: когда и как нужно защищать организм

Фото: ТСН.ua

Меньше всего, что сейчас может сделать каждый украинец – вооружиться знаниями.

Мы уже неоднократно отмечали, что во времена, когда страна-террористка не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, следует знать базовые правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций и соблюдать их.

Об этом сообщают специалисты Минздрава.

Что касается темы радиационной безопасности в случае радиационной аварии, расскажем о йодной профилактике.

Какие препараты, когда, за какое время и в какой дозировке нужно употреблять?

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Напомним, работников ЗАЭС, снимавшихся в пропагандистских видео, уволят с работы.

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Дата публикации
Просмотры
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