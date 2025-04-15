Йога или силовые тренировки: ученые выяснили, что поможет уменьшить боль в коленях

Йога при болях в коленях / © Credits

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Регулярные занятия йогой могут снизить боль в коленях так же эффективно, как и лечебная физкультура. К такому выводу учёные пришли после эксперимента со 117 участниками.

Об этом сообщило издание MedicalXpress.

В начале исследования все добровольцы оценили свою боль по 100-балльной шкале VAS — у каждого показатель составлял не менее 40 баллов. Участников разделили на две группы: первая (59 человек) занималась силовыми тренировками, а вторая (58 человек) — йогой. Тренировки проходили трижды в неделю в течение 24 недель — сначала под наблюдением специалистов, затем самостоятельно.

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Через полгода участники снова оценили свое состояние. Оказалось, что обе группы почувствовали схожее облегчение — уровень боли снизился в среднем на 10 баллов. Разница между эффективностью йоги и силовыми упражнениями была незначительной (1,1 балла), тогда как для статистического преимущества одного метода над другим требовалась разница по меньшей мере в 1,5 балла.

Однако механизмы действия разные: силовые упражнения укрепляют мышцы вокруг суставов, а йога улучшает гибкость. Так что оба варианта могут быть полезны — выбор зависит от индивидуальных предпочтений.

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