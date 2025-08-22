Йога против бессонницы: исследование доказало, что она эффективнее кардио

Йога / © unsplash.com

Интенсивная йога оказалась лучшим средством отладки сна, чем кардиотренировка или другие виды физической активности. Уже через 8-10 недель таких занятий люди с нарушениями сна, в частности бессонницей, ощущали облегчение. Однако авторы исследования не выяснили причину такой пользы именно от йоги и не отрицают, что другие физические упражнения также могут улучшать сон.

Исследования опубликовали в журнале Sleep and Biological Rhythms.

Чтобы выяснить лучший метод борьбы с бессонницей, ученые проанализировали 30 исследований с участием более 2500 человек с нарушениями сна. Как оказалось, 30 минут интенсивной йоги дважды в неделю лучше помогали людям наладить сон. Второй по эффективности оказалась ходьба, а третьими — силовые тренировки. Это противоречит предыдущему исследованию, которое выявило наибольшую пользу для сна от аэробных упражнений, то есть кардио и тренировки средней интенсивности.

Поскольку йогу трудно отнести к аэробным или анаэробным упражнениям, а также ее интенсивность трудно сравнивать с другими видами тренировок, ученые не могут объяснить причину ее пользы в борьбе с бессонницей. Роль в этом может играть контроль дыхания, помогающий синхронизировать мозговую активность, связанную со сном. Однако для определения истинных причин ее пользы и создания оптимальной тренировки для улучшения сна необходимы дальнейшие исследования, в которых людям с нарушениями сна будут предлагать различные тренировки и сравнивать их влияние на бессонницу.

Как нарушение сна связано со здоровьем

Хотя в течение длительного времени важнейшей для здоровья считали продолжительность сна, его нерегулярность связали с более высоким риском 42 болезней.

Частые кошмары, также нарушающие сон, связали со более быстрым старением и втрое большим риском преждевременной смерти. Так что борьба с ними может увеличить не только качество, но и продолжительность жизни.

Увеличить частоту ночных кошмаров может употребление молочных продуктов и сладкого перед сном, поэтому ученые посоветовали избегать такой пищи вечером.

Предрасположенность к нарушениям сна может возникать даже из-за изменений в микробиоте. И выяснилось, что во время поцелуев партнеры могут передавать друг другу бактерии, связанные с большим риском бессонницы.

Напомним, ранее ученые доказали, что дефицит сна разрушает организм. Специалисты объяснили, как недосыпание влияет на работу сердца, кожу, вес и сексуальное здоровье человека.