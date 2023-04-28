Юноша "потерял" левое яичко в результате странного несчастного случая: что произошло

Инцидент произошел во время игры в гольф.

С 16-летним юношей из Юты, США, произошел довольно неприятный инцидент.

Одно из его яичек втянулось внутрь него, когда он пытался подобрать мяч для гольфа.

Тематическое исследование, подробно описывающее несчастный случай с мошонкой подростка, было недавно опубликовано в журнале Urology Case Reports, передает nypost.com.

В сообщении говорится, что молодой человек почувствовал "острую" боль в паху, когда "наклонялся, чтобы достать мяч для гольфа" с поля.

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Когда ребенок осмотрел свои нижние области, он с ужасом обнаружил, что его левое яичко не на своем обычном месте. Встревоженный шокирующим исчезновением, игрок в гольф обратился в больницу Солт-Лейк-Сити, где он сообщил, что испытывает "постоянную легкую боль в животе с постоянной тошнотой".

Врачи вводили пациенту обезболивающие и пытались выяснить, что случилось с его яичком.

Компьютерная томография показала, что оно к счастью не пострадало, но "сбилось с курса". Орган оказался в канале, идущем от его мошонки почти до живота, в состоянии, известном как "подъем яичка".

Изучив историю болезни пациента, врачи обнаружили, что он страдал ретракцией левого яичка с 11 лет.

Это заболевание возникает, когда яичко мальчика нормально опускается во время полового созревания, но не остается на месте, часто путешествуя "взад и вперед между мошонкой и пахом", сообщает клиника Майо.

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В случае с подростком из Юты у него было заболевание, известное как открытый вагинальный отросток, от которого он страдал с тех пор, как был в утробе матери.

Как сообщает Daily Mail, в нормальном эмбриональном цикле яички начинают развиваться внутри брюшной полости, прежде чем опуститься на место, после чего генитальная инкубационная камера закрывается. Иногда этот карман не закрывается, образуя магистраль между этой областью и мошонкой.

К счастью, хирурги смогли направить его обратно в мошонку с помощью крошечных хирургических инструментов.

Затем врачи запломбировали место и закрепили яичко швом, чтобы предотвратить любой сдвиг в будущем.

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