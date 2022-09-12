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За сколько должна приехать "скорая": нормативы доезда бригады экстренной медицинской помощи

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Время на прочтение
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За сколько должна приехать "скорая": нормативы доезда бригады экстренной медицинской помощи

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Как работает служба во время войны

Какие существуют нормативы доезда бригады экстренной медицинской помощи?

Влияет ли военное положение на то, за сколько должны приехать медики по вызову?

Специалисты Минздрава ответили на вопрос о нормативах доезда бригады экстренной медицинской помощи.

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Типы обращений за экстренной медицинской помощью

Критические – 10 мин

Сопровождаются отсутствием или неэффективным дыханием, признаками массивного кровотечения или кровопотери.

Экстренные – 20 мин

Сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, мозгового инсульта, расстройствами дыхания.

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Дата публикации
Просмотры
733
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