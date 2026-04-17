Забудьте о 10 тысячах шагов каждый день: ученые рассказали, как и когда нужно прогуливаться, чтобы быть здоровым

Прогулка / © Pixabay

Реклама

Долгое время золотым стандартом здорового образа жизни считалось 8-10 тысяч шагов в день. Однако оказалось, что время, когда мы решаем пройтись, имеет куда большее значение для уровня сахара в крови, чем общее расстояние.

Об этом пишет Rynekzdrowia.pl.

Исследователи провели эксперимент, разделив участников на три группы: тех, кто вел малоподвижный образ жизни, тех, кто ходил пешком в течение 30 минут в произвольное время, и выходивших на короткую 10-минутную прогулку сразу после приема глюкозы.

Реклама

Результаты оказались ошеломляющими: именно короткая прогулка сразу после еды была наиболее эффективной. В этой группе средний уровень сахара составил около 164 мг/дл, тогда как у малоподвижных людей он достигал почти 182 мг/дл. Интересно, что длительная 30-минутная прогулка, совершённая позже, не показала существенных преимуществ по сравнению с отсутствием активности вообще.

Почему момент ходьбы важнее расстояния

Ответ кроется в особенностях нашей физиологии. После еды уровень глюкозы в крови естественным образом повышается и обычно достигает пика в течение 30-60 минут.

«Если мы начинаем двигаться примерно в это время, наши мускулы начинают использовать глюкозу как топливо. Это предотвращает столь быстрое повышение уровня глюкозы в крови. В результате организму требуется меньше инсулина, и весь метаболический процесс становится более стабильным», — отмечают авторы исследования.

Такой подход полностью противоречит распространенному мнению о том, что важнейшим показателем является общая дневная активность. На самом деле даже небольшие, но вовремя спланированные упражнения могут быть намного полезнее.

Реклама

Стабилизация уровня глюкозы после еды критически важна не только для людей с диабетом или диабетом. Для здоровых людей это путь к преодолению хронической усталости, стабилизации энергии и профилактике метаболических заболеваний в будущем.

Кроме контроля сахара, привычка двигаться после трапезы несет ряд дополнительных преимуществ. Эндокринолог доктор Свати Таял Горай в интервью изданию Times of India подчеркнула:

Эта простая привычка также может улучшить пищеварение, уменьшить сонливость после еды и способствовать общему улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Авторы исследования акцентируют внимание на том, что 10-минутная прогулка идеально вписывается в современный ритм жизни. Она не требует специальной подготовки, спортивной одежды или абонемента в зал. Достаточно просто встать из-за стола и походить даже по дому.

Реклама

На практике это означает, что вместо навязчивого подсчета тысяч шагов в конце дня, лучше сосредоточиться на коротких «микро-сессиях» активности после каждого приема пищи. Это один из самых простых и научно подтвержденных способов поддержания здоровья в долгосрочной перспективе.

Ученые выяснили, что аэробные упражнения повышают общие суточные расходы калорий значительно меньше, чем считалось ранее, особенно в сочетании с диетой.

Об этом сообщает Earth.com со ссылкой на исследование Университета Дьюка. Ученые Герман Понтцер и Эрик Трекслер установили, что тренировки добавляют лишь около трети от потраченных на занятиях калорий к общему суточному энергопотреблению.

Исследователи объясняют это тем, что организм компенсирует нагрузку, снижая расход энергии на другие процессы, в частности базовый метаболизм.

Реклама

Особенно этот эффект усиливается, когда физическая активность смешивается с ограничениями в питании.

В то же время силовые тренировки, по данным исследования, могут быть более эффективными, поскольку способствуют дополнительным затратам энергии при восстановлении мышц.