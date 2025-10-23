Кешью / © Pixabay

Регулярное употребление кешью помогает бороться с ожирением, а также может улучшить показатели здоровья без строгих диет и тренировок.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Research (NR).

Эксперты говорят, что кешью богаты ненасыщенными жирами, магнием и антиоксидантами, которые помогают снизить накопление висцерального (внутреннего) жира и защищают клетки от повреждений.

Ученые считают, что включение кешью в рацион может стать недорогим и естественным способом понижения рисков метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

По сравнению с другими сладостями, орех кешью имеет низкое содержание сахара. Потребление меньшего количества сахара может быть полезно для тех, кто стремится похудеть, поскольку это помогает избежать резких колебаний уровня сахара в крови и уменьшить избыточные калории. Кешью также содержит значительное количество белка, что может быть полезно для обеспечения длительного ощущения сытости.

Ниже представлена приблизительная информация о пищевой ценности и калорийности орехов кешью на 100 граммов:

Калории: около 553 ккал. Кешью является высококалорийным продуктом, позволяющим уделять организму значительное количество энергии от его употребления.

Белки: около 18 г. Орех кешью содержит большое количество белка, что делает его важным компонентом для строительства и восстановления тканей организма.

Жиры: примерно 44 г. Главные жиры в кешью — мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, известные своими полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы.

Углеводы: примерно 30 г. Углеводы в орехах кешью состоят из разных форм сахаров.

Витамины и минералы: кешью является источником витаминов группы В, витамина Е, магния, фосфора, цинка и других полезных микроэлементов.

Антиоксиданты: кешью содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от окисления и воздействия свободных радикалов.

