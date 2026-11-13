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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Забудьте о "двух литрах в день": врачи объяснили, сколько воды на самом деле нужно выпивать ежедневно

Суточная потребность человека в жидкости может составлять от 1,5 до 4 литров — в зависимости от веса, погоды и образа жизни, объясняют эксперты.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Сколько воды нужно пить каждый день

Сколько воды нужно пить каждый день / © pexels.com

Правило «пейте два литра воды в день» знакомо почти каждому, но оно не подходит всем одинаково. Реальная потребность в жидкости зависит от возраста, тяжести, физической активности, погоды и состояния здоровья. Поэтому ориентироваться следует не только на условную норму суток, но и на сигналы собственного организма.

Как отмечает венгерское медицинское издание Egészség Kalauz, опираясь на рекомендации Британской службы здравоохранения (NHS) и Mayo Clinic, универсального рецепта для всех не существует.

Сколько воды нужно пить в день: почему миф о «2 литрах» не работает для всех

NHS рекомендует большинству людей ориентироваться на 6–8 стаканов жидкости в день — примерно 1,5–2 литра. Однако это только общий ориентир. По данным Mayo Clinic, суточная потребность взрослых в общем количестве жидкости может составлять около 2,7–3,7 литра. Важно, что речь идет не только о чистой воде, но и о чае, кофе, молоке, супах и влаге, которую организм получает с пищей.

На потребность в жидкости влияют несколько факторов:

  • Образ жизни и климат: как отмечают физиологи и исследователи водного баланса, во время физических нагрузок, в жару или при повышенной температуре тела организм теряет больше жидкости из-за потоотделения. Поэтому важно вовремя пополнять ее запасы, чтобы предотвратить обезвоживание.

  • Кофе и чай: ученые отмечают, что эти напитки также причисляются к суточному объему жидкости. Хотя кофеин обладает легким мочегонным эффектом, при регулярном употреблении организм адаптируется к нему.

Организм теряет жидкость не только из-за мочи и пот, но и во время дыхания и работы кишечника, что постоянно подчеркивают специалисты по метаболизму и клинические исследователи. Если влаги не хватает, может появиться жажда, усталость, сухость во рту и головные боли. Как предостерегают медики, при сильном обезвоживании возможны опасные последствия для сердечно-сосудистой и выделительной систем: снижение артериального давления, учащенное сердцебиение и нарушение работы почек.

Как проверить уровень гидратации: цвет мочи и опасность избытка воды

Один из самых простых бытовых способов оценить водный баланс — обратить внимание на цвет мочи. Светло-желтый или соломенный оттенок обычно свидетельствует о достаточном поступлении жидкости, тогда как темная моча может указывать на ее недостаток. Эксперты советуют оценивать этот показатель вместе с общим самочувствием, поскольку на оттенок также влияют продукты питания, витамины и лекарства.

Однако медики предостерегают: опасным может оказаться не только обезвоживание, но и чрезмерное потребление воды.

«Если выпить слишком много жидкости за короткое время, может развиться гипонатриемия — состояние, при котором концентрация натрия в крови резко снижается», — объясняют клинические исследователи.

Поэтому вода поступает в клетки, вызывая их опасный отек. Особенно это рисковано для мозга: среди возможных симптомов — тошнота, головная боль, спутанность сознания и судороги. По наблюдениям спортивных врачей такой риск повышается у марафонцев и атлетов, которые занимаются спортом на выносливость и выпивают значительно больше воды, чем реально теряют с потом.

Относительно физических нагрузок специалисты советуют учитывать баланс электролитов:

  • После короткой тренировки умеренной интенсивности обычно достаточно воды и обычного полноценного приема пищи.

  • При продолжительных или интенсивных занятиях в жару может потребоваться дополнительное пополнение солей. В таких случаях спортивные диетологи рекомендуют использовать специальные изотонические напитки, четко «ориентируясь на длительность нагрузки и индивидуальные потери жидкости».

Когда нужно особое внимание к питьевому режиму и кому противопоказано пить много воды

Больше жидкости организм обычно нуждается во время лихорадки, рвоты, диареи, в жару, а также во время беременности и грудного вскармливания. В случае кишечных расстройств вместе с водой теряются жизненно важные электролиты, поэтому Всемирная организация здравоохранения и профильные врачи отмечают необходимость применения специальных растворов для пероральной регидратации.

Кроме того, существуют строгие медицинские ограничения.

«Пациентам с хроническими заболеваниями почек, тяжелой сердечной недостаточностью или проходящим процедуру диализа может потребоваться жесткое ограничение жидкости», — отмечают нефрологи и кардиологи.

Избыток воды у таких больных не выводится вовремя, что способно вызвать опасные отеки, одышку и резкое повышение АД. В схожих ситуациях допустимое дневное количество воды должен определять только доктор.

Напомним, ранее мы писали, сколько воды нужно пить каждый день в зависимости от возраста. По подсчетам ученых, суточная потребность в жидкости отличается для детей и взрослых, а к общему объему относят не только воду, но и другие напитки и влагу из пищи.

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