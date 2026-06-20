Забудьте о пижаме: эксперты рассказали, почему важно спать голышом

Сон / © Pixabay

Реклама

Комфортный и глубокий сон — это залог хорошего самочувствия, высокого уровня энергии и крепкого здоровья. Однако многие люди каждую ночь совершают ошибку, заворачиваясь в теплые пижамы, халаты или ночные майки. Медики и эксперты по качеству сна отмечают: отдыхать лучше полностью обнаженными.

Об этом пишет Spiker.Club.

Первое преимущество состоит в банальном упрощении ежедневной рутины. Жизнь современного человека полна сложных задач, так что не стоит усложнять его еще и в постели. При отсутствии пижамы исчезает необходимость искать для нее место в шкафу или тратить лишние средства на покупку домашнего текстиля. Правда, в таком случае эксперты советуют несколько чаще стирать постельное белье.

Реклама

Кроме того, отсутствие домашней одежды для сна не позволит вам преждевременно расслабиться и провести остаток вечера в пассивном состоянии на диване. Пока вы не легли в постель, вы остаетесь подвижнее и активнее. Для многих людей отсутствие одежды под одеялом дарит вожделенное чувство психологической свободы, когда хочется просто наслаждаться моментом.

Максимальное тактильное сближение с партнером

Для тех, кто состоит в отношениях или браке, сон без одежды является настоящим маст-хевом. Совместный отдых голышом запускает сложные психологические и физиологические процессы, которые укрепляют семью.

«Когда партнеры спят обнаженными в одной кровати, значительно увеличиваются тактильные ощущения и контакт кожи к коже. Это стимулирует выработку окситоцина — гормона нежности и привязанности. Подобный подход гарантированно улучшает эмоциональные и интимные отношения между парой», — отмечают эксперты психологии.

Надежная защита от кожных заболеваний

В течение всего дня тело человека находится в закрытом состоянии: под офисной одеждой, формой или жесткими джинсами. Ночью организму очень необходимо давать полную свободу для восстановления.

Реклама

«Телу нужен воздух. Когда человек спит голышом, все интимные зоны и подмышки наконец-то получают возможность дышать. Это существенно снижает риск возникновения различных дерматологических проблем, раздражений и грибковых инфекций, которые часто развиваются в теплой и влажной среде, созданной пижамы», — отмечают врачи-дерматологи.

Нормализация уровня гормона стресса

Одним из важнейших факторов пользы сна без одежды является контроль уровня кортизола — так называемого гормона стресса. Когда человек спит в пижаме под толстым одеялом, температура тела часто повышается, что провоцирует чрезмерную выработку этого гормона. Это приводит к тревожности и беспокойному сну.

«Если спать голышом, организм может самостоятельно и естественно регулировать уровень кортизола. При отсутствии лишней одежды поддерживается оптимальная прохладная температура тела, которая идеальна для здорового метаболизма и глубоких фаз сна. Как результат — утром вы будете чувствовать себя гораздо бодрее и спокойнее», — резюмируют специалисты-сомнологи.

Напомним, проблемы с засыпанием часто связывают со стрессом или режимом дня, однако врачи отмечают: значительное влияние имеет и ежедневное питание. Кроме хорошо известных «сонных» продуктов типа вишни или индейки, существует ряд менее очевидных, но эффективных вариантов, которые помогают организму расслабиться и легче перейти в фазу сна.

Реклама

Новости партнеров