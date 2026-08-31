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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
2 мин

Забудьте о приседаниях: какие мифы мешают накачать красивые ягодицы — советы тренера

Подтянутые ягодицы всегда выглядят привлекательно. Именно поэтому многие женщины часто задумываются, как их быстро накачать.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Чтобы накачать ягодицы, не достаточно просто делать упражнения

Чтобы накачать ягодицы, не достаточно просто делать упражнения / © Pixabay

Какая девушка не мечтает иметь стройную и подтянутую фигуру, а также упругие как орех ягодицы. Однако существует немало мифов о том, что можно и нельзя делать в погоне за формами мечты.

Тренер Оксана Успенская в комментарии ТСН развеяла популярные мифы и объяснила, что нужно делать для упругих ягодиц.

Важно понимать, что большая ягодичная мышца — одна из сильнейших и величайших мышц человека, поэтому она быстро увеличивается в объеме.

Правда ли, что только женщины должны выполнять упражнения для ягодиц

  • Нет, не правда. Потому что ягодичная мышца участвует в держании поясницы, в стализировании таза. Если, например, мужчина хочет сильные ноги, то ему обязательно нужно делать упражнения на ягодице. Единственная разница в том, что женщины хотят получить ягодицы округлой формы, а мужчины — для силы, выносливости.

Самый эффективный способ укрепить ягодицы — выполнять упражнения с собственным весом

  • Если укрепить ягодицы, то да. Однако нужно создавать нагрузку на ягодицы, постепенно увеличивая ее. Не только делать упражнения на количество и нагружать постепенно нужно тоже.

Приседания — лучшее упражнение для ягодиц

  • Не совсем так. Приседания задействуют переднюю часть бедра, квадрицепс и бицепс. По словам тренера, седалищный мост — более эффективная правая.

Единственный способ достичь прогресса — это тренировка с отягощениями

  • Это не единственный способ, но он самый оптимальный, потому что можно постепенно увеличивать нагрузку. Можно и с собственным весом прогрессировать. К примеру, увеличиваете количество повторений, усложняете упражнения.

Тренируя ягодицы, вы можете полностью изменить их форму

  • Вы можете округлить форму, подтянуть, но не изменить. Причина — генетически может быть заложена другая форма.

Если ваша ягодица не болит на следующий день — тренировка была напрасной

  • Нет, не напрасной. Когда болит ягодица, это называется крепатура. Это не очень хорошо. Если не чувствует на следующий день, то упражнение выполнено правильно и без перегрузки конкретной мышцы.

Что советует тренер еще

  • Следите за питанием

  • Тренировки должны быть направлены на увеличение мышечной массы

  • Используйте утяжелители

  • Увеличьте нагрузку постепенно

  • Обязательно полноценно восстанавливайтесь после тренировки

Раньше мы писали о том, как накачать пресс и что для этого нужно делать. Больше полезных советов читайте в новости.

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