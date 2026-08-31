Чтобы накачать ягодицы, не достаточно просто делать упражнения / © Pixabay

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Какая девушка не мечтает иметь стройную и подтянутую фигуру, а также упругие как орех ягодицы. Однако существует немало мифов о том, что можно и нельзя делать в погоне за формами мечты.

Тренер Оксана Успенская в комментарии ТСН развеяла популярные мифы и объяснила, что нужно делать для упругих ягодиц.

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Важно понимать, что большая ягодичная мышца — одна из сильнейших и величайших мышц человека, поэтому она быстро увеличивается в объеме.

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Правда ли, что только женщины должны выполнять упражнения для ягодиц

Нет, не правда. Потому что ягодичная мышца участвует в держании поясницы, в стализировании таза. Если, например, мужчина хочет сильные ноги, то ему обязательно нужно делать упражнения на ягодице. Единственная разница в том, что женщины хотят получить ягодицы округлой формы, а мужчины — для силы, выносливости.

Самый эффективный способ укрепить ягодицы — выполнять упражнения с собственным весом

Если укрепить ягодицы, то да. Однако нужно создавать нагрузку на ягодицы, постепенно увеличивая ее. Не только делать упражнения на количество и нагружать постепенно нужно тоже.

Приседания — лучшее упражнение для ягодиц

Не совсем так. Приседания задействуют переднюю часть бедра, квадрицепс и бицепс. По словам тренера, седалищный мост — более эффективная правая.

Единственный способ достичь прогресса — это тренировка с отягощениями

Это не единственный способ, но он самый оптимальный, потому что можно постепенно увеличивать нагрузку. Можно и с собственным весом прогрессировать. К примеру, увеличиваете количество повторений, усложняете упражнения.

Тренируя ягодицы, вы можете полностью изменить их форму

Вы можете округлить форму, подтянуть, но не изменить. Причина — генетически может быть заложена другая форма.

Если ваша ягодица не болит на следующий день — тренировка была напрасной

Нет, не напрасной. Когда болит ягодица, это называется крепатура. Это не очень хорошо. Если не чувствует на следующий день, то упражнение выполнено правильно и без перегрузки конкретной мышцы.

Что советует тренер еще

Следите за питанием

Тренировки должны быть направлены на увеличение мышечной массы

Используйте утяжелители

Увеличьте нагрузку постепенно

Обязательно полноценно восстанавливайтесь после тренировки

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