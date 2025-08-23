Забудьте о таблетках: какие продукты снижают давление

Если у вас высокое давление — употребляйте киви / © pixabay.com

Правильное питание — это мощный инструмент для контроля гипертонии. Для некоторых людей изменения в рационе позволяют снизить давление без лекарств или минимизировать их использование. Прежде всего речь идет о продуктах, содержащих клетчатку, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамин D и такие важные минералы, такие как кальций, калий и магний. Они оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и артериальное давление.

Продукты, помогающие нормализовать давление

Йогурт

Натуральный или греческий йогурт богат кальцием, магнием и калием — минералы, помогающие поддерживать нормальное давление. Используйте его с фруктами или орехами для дополнительной пользы.

Ягоды

Черника и клубника содержат антоцианы, способствующие улучшению состояния сосудов. Добавляйте их в кашу, йогурт или ешьте как самостоятельный перекус.

Свекла

Этот овощ богат нитратами, которые организм превращает в оксид азота, расслабляющий сосуды. Его можно употреблять в салатах, запекать или пить свекольный сок.

Зелень

Шпинат, капуста и другая листовая зелень содержат нитраты, улучшающие кровообращение. Используйте их в супах, салатах или гарнирах.

Рыба

Лосось и скумбрия — источник омега-3 жирных кислот и витамина D, которые полезны для сердца и сосудов.

Цельные зерна

Овсянка, киноа и цельнозерновой хлеб насыщены клетчаткой, что снижает уровень плохого холестерина и АД.

Фисташки

Несоленые орехи помогают нормализовать давление и добавляют разнообразие в рацион.

Бананы

Содержащийся в бананах калий выводит излишки натрия и помогает сосудам расслабляться. Полезны также грибы, фасоль и авокадо.

Киви

Этот фрукт богат антиоксидантами и витаминами, которые помогают снизить давление. Употребляйте его в свежем виде или добавляйте в салаты.

Один человек из десяти имеет повышенное давление в возрасте от 20 до 40 лет и пять человек из десяти в возрасте от 50-60 лет. Это заболевание донимает не только украинцев. В мире каждый третий взрослый имеет гипертонию.

