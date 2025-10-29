Забудьте об изнурительных тренировках: ученые открыли простой секрет долголетия

Долголетие

Реклама

Забудьте о часовых изнурительных тренировках. Согласно прорывному исследованию, опубликованному в Британском журнале спортивной медицины, все, что нужно для улучшения здоровья и продления жизни, — это короткие, интенсивные «перекусы для физических упражнений» (Exercise snacks).

Об этом пишет Health.yahoo.

Концепция «exercise snacks» предлагает превратить нехватку времени в преимущество. Ученые доказали, что даже всплески активности, продолжающиеся пять или менее минут, если их повторять несколько раз в день, могут радикально повлиять на кардиореспираторную форму.

Реклама

Секрет в микродозах

Спортивный кардиолог доктор Обри Грант объясняет, что этот подход идеально борется с главным врагом современности — малоподвижным образом жизни. Исследование, которое охватило более 400 неактивных и пожилых людей, показало:

Короткие сессии движения значительно улучшают способность сердца и легких доставлять кислород, являющийся сильнейшим предиктором долголетия. Такой режим легко интегрируется в повседневную жизнь: «перекусы» — это быстрый подъем по лестнице, несколько приседаний между встречами или интенсивная ходьба всего на несколько минут.

«Физические упражнения не обязательно должны означать час в спортзале. Это могут быть три минуты здесь и пять минут», — утверждает доктор Грант.

Гибкость как залог успеха

Больше всего поразило ученых то, что благодаря простоте и гибкости, участники исследования легко соблюдали этот режим. Персональный тренер Стивен Шихан отмечает, что перекусы являются настоящей находкой для тех, кому 150 минут еженедельной активности кажутся неподъемной целью. Эти микротренировки служат трамплином к лучшей физической форме, ведь в начале «регулярность важнее продолжительности».

Эксперты отмечают, хотя «exercise snacks» укрепляют сердце, они не обеспечивают достаточной силовой подготовки. Для комплексного здоровья костей и мышц необходимо добавлять несколько раз в неделю приседания, отжим или упражнения с гантелями.

Реклама

Напомним, меньшее количество дневного света влияет на наши биологические ритмы, вызывая сонливость, раздражение или даже легкую форму сезонной депрессии. К счастью, несколько простых привычек помогут оставаться бодрыми и продуктивными в течение всего дня.

Ранее сообщалось, что Украине лучше окончательно отказаться от перевода часов и остаться в зимнее время. Такое решение не только упростит повседневную жизнь, но и окажет положительное влияние на здоровье нации. Об этом в эфире Украинского радио сообщил президент Украинской ассоциации медицины сна, кардиолог-сомнолог, главный врач Лаборатории сна и кандидат медицинских наук Юрий Погорецкий.