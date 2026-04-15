Зачем нам зубы мудрости: ученые объяснили эволюционную загадку и почему они стали проблемой

Одна из самых распространенных операций у молодых людей сегодня связана с особенностью, которая когда-то была жизненно необходима. Речь идет о зубах мудрости — третьи моляры, которые сегодня чаще считаются проблемой, чем преимуществом.

Об этом пишет Forbes.

Чтобы понять роль этих зубов, нужно обратиться к питанию ранних Homo, живших миллионы лет назад в Африке. Исследования показывают, что рацион наших предков был удивительно гибким и менялся в зависимости от сезона. Во время дефицита пищи критически важными становились так называемые «резервные продукты» — корни, семена и грубые растения.

«Именно для такой пищи и была адаптирована их челюсть. Зубы мудрости увеличивали жевательную поверхность и позволяли более эффективно перерабатывать грубую пищу. По сути это была страховка на случай голода», — отмечают эксперты Forbes.

Ситуация начала кардинально меняться, когда у Homo sapiens стал стремительно увеличиваться мозг. Это привело к перестройке черепа: мозговая часть выросла, а лицо стало более «втянутым». Геометрия челюсти изменилась, и она стала короче.

Однако эволюционно количество зубов осталось неизменным — 32, включая третьи моляры. Так появился современный дефицит места, из-за которого зубы мудрости часто не помещаются, растут неправильно или остаются внутри десны, вызывая боль. Кроме развития мозга, на это повлияло и то, что люди научились термически обрабатывать пищу, что значительно снизило нагрузку на челюсть.

Почему они до сих пор не исчезли

Несмотря на проблемы, эволюция не торопится удалять зубы мудрости из нашего кода. Главная причина состоит в том, что они прорезываются довольно поздно после подросткового возраста. В прошлом к этому времени человек уже успевал оставить потомство, поэтому признак почти не влияет на выживание вида.

Именно с возрастом появления связано и название. Считалось, что ко времени их прорезывания человек становится взрослым и приобретает жизненный опыт.

«Зубы мудрости — пример эволюционного опоздания. Они были полезны нашим предкам, но стали почти не нужны в современном мире. Процесс формирования зубов связан с множеством генов, влияющих на развитие всей лицевой области, поэтому изменения происходят очень медленно», — заключают исследователи.

Пока медицина берет на себя ту работу, с которой не успевает справиться эволюция, помогая людям адаптироваться к новым условиям жизни через стоматологическое вмешательство.

Напомним, правильная чистка зубов является не только вопросом эстетики, но и важным элементом общего здоровья, в частности, профилактики заболеваний полости рта и сердечно-сосудистой системы.

Многие взрослые допускают распространенные ошибки во время ежедневной гигиены. В частности, не рекомендуется сразу полоскать рот после чистки, ведь фтор в зубной пасте должен оставаться на эмали определенное время для укрепления.

Специалисты также отмечают важность использования пасты с фтором, который помогает предотвратить кариес и восстанавливает ослабленные участки зубов.

Кроме того, после употребления кислой пищи или напитков следует подождать около 30 мин перед чисткой зубов, чтобы не повредить эмаль. Важна и правильная техника: зубную щетку следует держать под углом 45° к десне, что позволяет эффективнее очищать труднодоступные участки.

Таким образом, соблюдение базовых правил гигиены помогает не только сохранить здоровье зубов и десен, но и оказывает положительное влияние на общее состояние организма.