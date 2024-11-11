Зачем ученые рекомендуют кушать замороженные лимоны: вы будете приятно удивлены результатом

Выяснилось, какими целебными свойствами обладает замороженный лимон для нашего здоровья.
Турецкие ученые выяснили, что замороженные лимоны содержат неистощимые запасы полезных веществ, положительно влияющих на все системы нашего организма. Поэтому рекомендуют их добавлять в разнообразные блюда, а также готовить с ними горячие чаи и прохладительные напитки.
Какая польза замороженных лимонов: исследование ученых
- Цитрус помогает избежать преждевременного старения за счет содержания витамина С и антиоксидантов.
- Ученые доказали, что замороженный лимон оказывает положительное влияние на прочность костей, сухожилий и суставов.
- Такой лимон предотвращает потерю памяти и появление старческих заболеваний мозга и нервной системы.
- Если употреблять лимон вместе с кожурой, можно укрепить иммунитет и защититься от вирусных заболеваний и гриппа.
Как употреблять замороженные лимоны
Оставьте лимон на ночь в морозильной камере. Затем достаньте его из холодильника и натрите. После этого из него можно готовить напитки – лимонад, чай либо настой с медом. Также тертый лимон нужно добавлять к супам, салатам, рыбе, мясу и овощным рагу.
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