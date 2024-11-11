Зачем ученые рекомендуют кушать замороженные лимоны: вы будете приятно удивлены результатом

Турецкие ученые выяснили, что замороженные лимоны содержат неистощимые запасы полезных веществ, положительно влияющих на все системы нашего организма. Поэтому рекомендуют их добавлять в разнообразные блюда, а также готовить с ними горячие чаи и прохладительные напитки.

Какая польза замороженных лимонов: исследование ученых

Цитрус помогает избежать преждевременного старения за счет содержания витамина С и антиоксидантов.

Ученые доказали, что замороженный лимон оказывает положительное влияние на прочность костей, сухожилий и суставов.

Такой лимон предотвращает потерю памяти и появление старческих заболеваний мозга и нервной системы.

Если употреблять лимон вместе с кожурой, можно укрепить иммунитет и защититься от вирусных заболеваний и гриппа.

Как употреблять замороженные лимоны

Оставьте лимон на ночь в морозильной камере. Затем достаньте его из холодильника и натрите. После этого из него можно готовить напитки – лимонад, чай либо настой с медом. Также тертый лимон нужно добавлять к супам, салатам, рыбе, мясу и овощным рагу.

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