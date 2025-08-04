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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Зачем врачи рекомендуют обязательно добавлять укроп в блюда и какая его польза

Укроп — не просто ароматная зелень, которая подчеркивает вкус ваших кулинарных шедевров. Еще это мощный источник витаминов и антиоксидантов, крайне необходимых для крепкого здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза укропа

Какая польза укропа / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какая польза укропа для организма, в каких случаях не следует злоупотреблять этой ароматной зеленью. Об этом пишет ресурс «УП. Життя».

Какие витамины и полезные вещества содержит укроп

Свежий укроп почти не содержит калорий, однако в нем есть большое количество полезных веществ.

  • Витамин A — важен для зрения, прочности иммунитета и репродуктивной функции.

  • Витамин C — помогает быстрее заживлять раны, поддерживает иммунитет и действует как антиоксидант, защищая клетки от разрушений.

  • Марганец отвечает за активную работу мозга и налаживает процессы метаболизма.

Также зелень содержит мощную долю фолатов, железа, флавоноидов, терпеноидов и танинов. Чайной ложки измельченного укропа на порцию блюда будет достаточно для пользы и усиления вкуса.

Какая польза укропа для здоровья

  • Защита клеток. Антиоксиданты в составе укропа помогают снизить воспаление в организме и защищают клетки от разрушения. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита.

  • Польза для сердца. Флавоноиды в укропе могут снижать уровень «плохого» холестерина, что оказывает положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.

  • Помощь при диабете. Некоторые исследования доказывают, что регулярное употребление укропа может способствовать контролю уровня глюкозы в крови и профилактике диабета II типа. Но людям с сахарным диабетом перед употреблением зелени следует проконсультироваться с врачом.

Какие возможны побочные эффекты от употребления укропа

Хотя укроп обычно безопасен, в редких случаях может вызвать:

  • аллергию, особенно у людей, чувствительных к сельдерею, кориандру, фенхелю;

  • диарею или тошноту;

  • зуд или отеки в полости рта.

Из-за возможного мочегонного эффекта людям с болезнями почек и желчного пузыря следует соблюдать осторожность. Также не рекомендуется употреблять экстракты и таблетки из укропа, лучше добавлять свежую зелень в готовые блюда.

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