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Зачем врачи рекомендуют обязательно добавлять укроп в блюда и какая его польза
Укроп — не просто ароматная зелень, которая подчеркивает вкус ваших кулинарных шедевров. Еще это мощный источник витаминов и антиоксидантов, крайне необходимых для крепкого здоровья.
Рассказываем, какая польза укропа для организма, в каких случаях не следует злоупотреблять этой ароматной зеленью. Об этом пишет ресурс «УП. Життя».
Какие витамины и полезные вещества содержит укроп
Свежий укроп почти не содержит калорий, однако в нем есть большое количество полезных веществ.
Витамин A — важен для зрения, прочности иммунитета и репродуктивной функции.
Витамин C — помогает быстрее заживлять раны, поддерживает иммунитет и действует как антиоксидант, защищая клетки от разрушений.
Марганец отвечает за активную работу мозга и налаживает процессы метаболизма.
Также зелень содержит мощную долю фолатов, железа, флавоноидов, терпеноидов и танинов. Чайной ложки измельченного укропа на порцию блюда будет достаточно для пользы и усиления вкуса.
Какая польза укропа для здоровья
Защита клеток. Антиоксиданты в составе укропа помогают снизить воспаление в организме и защищают клетки от разрушения. Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита.
Польза для сердца. Флавоноиды в укропе могут снижать уровень «плохого» холестерина, что оказывает положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.
Помощь при диабете. Некоторые исследования доказывают, что регулярное употребление укропа может способствовать контролю уровня глюкозы в крови и профилактике диабета II типа. Но людям с сахарным диабетом перед употреблением зелени следует проконсультироваться с врачом.
Какие возможны побочные эффекты от употребления укропа
Хотя укроп обычно безопасен, в редких случаях может вызвать:
аллергию, особенно у людей, чувствительных к сельдерею, кориандру, фенхелю;
диарею или тошноту;
зуд или отеки в полости рта.
Из-за возможного мочегонного эффекта людям с болезнями почек и желчного пузыря следует соблюдать осторожность. Также не рекомендуется употреблять экстракты и таблетки из укропа, лучше добавлять свежую зелень в готовые блюда.