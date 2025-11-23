Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом, которого никогда раньше не видели у людей

Вирус / © Pixabay

В США впервые зафиксировали заражение человека штаммом птичьего гриппа H5N5.

Об этом сообщает Unilad.

Инфекция была обнаружена у жителя округа Грейс-Гарбор в штате Вашингтон, который попал в больницу с лихорадкой, дыхательными расстройствами и спутанностью сознания. Медики сообщают, что состояние мужчины тяжелое, к тому же у него хронические заболевания.

По данным Департамента здравоохранения штата, пациент содержал дома смешанное поголовье домашней птицы, контактировавшее с дикими птицами. Именно это, вероятно, стало источником инфицирования. Ранее вирус H5N5 циркулировал исключительно среди животных и не был известен как способный заражать людей.

Специалисты начали отслеживание контактов во избежание возможной передачи инфекции. По словам представителей штата, такие случаи у людей встречаются крайне редко и обычно связаны с тесным контактом с больной птицей. В связи с миграционным сезоном риски фермерских хозяйств в регионе также растут.

Несмотря на уникальный случай H5N5, Центр контроля и профилактики заболеваний США отмечает: общий риск для населения остается низким. Другие штаммы птичьего гриппа — в частности, H5N1 и H7N9 — ранее уже инфицировали людей, однако массового распространения от человека к человеку не наблюдалось.

Всем владельцам птицы в штате советуют внимательно следить за здоровьем поголовья и сообщать о гибели или симптомах болезни. Гражданам напоминают не прикасаться к диким мертвым животным и избегать употребления непастеризованной продукции или сырого мяса, чтобы минимизировать риски.

