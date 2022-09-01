Загадочная пневмония убила двух человек в Аргентине, четыре госпитализированы

С 22 августа не было зарегистрировано ни одного нового случая, но официальные лица озабочены, поскольку коронавирус, грипп и хантавирус исключены.

Два человека скончались от таинственной пневмонии в Аргентине. Представители здравоохранения американской страны заявили, что еще четыре человека были госпитализированы с "пневмонией неизвестного происхождения".

Об этом пишет Dailymail.

Случаи касаются пяти медицинских работников и одного пациента реанимации, прошедших лечение в частной больнице в Тукумане, небольшом регионе к северу от Буэнос-Айреса.

С 22 августа не было зарегистрировано ни одного нового случая, но официальные лица озабочены, поскольку коронавирус, грипп и хантавирус исключены.

"Тот факт, что он распространился среди медицинских работников, часто жертв новых вирусных вспышек, указывает на то, что причиной может быть инфекционное заболевание", — говорят медики.

Министр здравоохранения Луис Медина Руис заявил, что у всех пациентов появились симптомы между 18 и 22 августа.

"Общим для этих пациентов тяжелое респираторное состояние с двусторонней пневмонией и компромисс на [рентгеновских] изображениях, очень похож на коронавирус, но это исключено", — сказал он.

По его словам, пациентов проверили более чем на 30 инфекций, в том числе на коронавирус, простуду, грипп типа А и В, и все они дали отрицательный результат.

Образцы направлены в Национальное управление лабораторий и институтов здравоохранения Аргентины для дальнейшего анализа.

Больница закрыта на карантин, контакты пациентов отслеживаются и изолируются.

Официальные лица также проверяют, не является ли волна случаев результатом бактериальной вспышки, возможно, из-за загрязненной воды или кондиционеров.

Эксперты на Западе сказали, что еще слишком рано начинать бить тревогу, несмотря на сходство вспышки с появлением коронавируса.

За ситуацией следят и учёные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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