Замедляет старение и лишает жира на животе: напиток, который нужно пить всем людям зрелого возраста

Диета является ключом не только к похудению, но и к замедлению старения.
Секрет долголетия и стройности фигуры кроется в классическом зеленом чае. Этот напиток на восемьдесят процентов состоит из катехинов, являющихся сверхмощными антиоксидантными соединениями. Зеленый чай обладает способностью уничтожать свободные радикалы, приводящие к процессам старения. К тому же напиток сжигает висцеральный жир на животе, а масса тела и питания при этом не изменяются. Рассказываем, в чем польза зеленого чая, какие болезни лечит и кому не следует злоупотреблять напитком.
Какая польза зеленого чая для организма
Так как напиток включает в себя большое количество полезных соединений, то способен действовать комплексно на укрепление здоровья организма, предотвращая многие заболевания.
- Противовоспалительное действие. Еще в Древнем Китае зеленый чай применяли как жаропонижающее средство, останавливали кровь и ускоряли заживление ран. Таким методом в китайской народной медицине пользуются и по сей день.
- Профилактика раннего старения и укрепление иммунитета. Содержащиеся в напитке катехины не дают свободным радикалам повреждать клетки, поэтому старение кожи замедляется, мелкие морщинки разглаживаются, а кожа выглядит свежей и здоровой.
- Улучшает память, работоспособность и концентрацию. После чаепития в организме вырабатывается дофамин и снижается гормон, притормаживающий когнитивные функции. Поэтому человек чувствует себя бодрым, счастливым и энергичным.
- Поднимает настроение. Благодаря содержанию L-теанина напиток способен успокоить или взбодрить, гармонизирует настроение и снимает стресс.
- Выводит токсины. Зелёный чай способен выводить вредные вещества из организма, поэтому помогает при симптомах отравления.
- Помогает похудеть. Зеленый чай разгоняет метаболизм и расщепляет жиры, но его нужно пить в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками.
Зеленый чай для профилактики и борьбы с болезнями
- Борется с деменцией. Катехины защищают мозг от разрушения нейронов, улучшают когнитивные функции, поэтому это позволяет избежать болезней Альцгеймера и Паркинсона. Чтобы зеленый чай действительно помог предупредить эти болезни, его нужно регулярно пить.
- Снижает риск онкологии. Американские исследователи выяснили, что содержащиеся в напитке полифенолы защищают от УФ-лучей и не дают развиваться раковым клеткам. А антиоксиданты тормозят окислительные процессы в организме, приводящие к возникновению раковых опухолей.
- Лечит полость рта. Зеленый чай сохраняет зубную эмаль от разрушения, нивелирует неприятный запах во рту. А катехины предотвращают развитие стрептококковых бактерий, вызывающих кариес.
- Стабилизирует выработку инсулина. Японские ученые доказали, что зеленые сорта чая предотвращают развитие болезни диабетом II типа.
- Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Зеленый чай способен поддерживать эластичность сосудов, нивелирует риски заболевания сердца, атеросклероза и инсульта.
- Лечит заболевание кожи. Напиток лечит псориаз, ускоряет регенерацию клеток и успокаивает воспаление. Его можно пить, а также использовать в качестве тоника в уходе за кожей.
Какой вред зеленого чая
Не следует регулярно употреблять зеленый чай тем, кто имеет гипертонию, проблемы с печенью, почками и желчным пузырем. Если со здоровьем все хорошо, то можно пить по 3-4 чашки в день. В случае повышенной чувствительности к кофеину от чрезмерного употребления напитка может быть тошнота, тревожность и проблемы со сном.
Если вы принимаете лекарство, разжижающее кровь, также не стоит пить зеленый чай. Не совмещайте напиток с кофе и энергетиками, чтобы не было дополнительной нагрузки на сердце.
Зеленый чай обладает мочегонным эффектом, с одной стороны, он очищает почки и выводит лишнюю влагу. А с другой, вместе с мочой вымываются калий, железо и магний, поэтому не следует злоупотреблять напитком.
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