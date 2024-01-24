Замедляет старение и лишает жира на животе: напиток, который нужно пить всем людям зрелого возраста

Диета является ключом не только к похудению, но и к замедлению старения.

Секрет долголетия и стройности фигуры кроется в классическом зеленом чае. Этот напиток на восемьдесят процентов состоит из катехинов, являющихся сверхмощными антиоксидантными соединениями. Зеленый чай обладает способностью уничтожать свободные радикалы, приводящие к процессам старения. К тому же напиток сжигает висцеральный жир на животе, а масса тела и питания при этом не изменяются. Рассказываем, в чем польза зеленого чая, какие болезни лечит и кому не следует злоупотреблять напитком.

Какая польза зеленого чая для организма

Так как напиток включает в себя большое количество полезных соединений, то способен действовать комплексно на укрепление здоровья организма, предотвращая многие заболевания.

Противовоспалительное действие. Еще в Древнем Китае зеленый чай применяли как жаропонижающее средство, останавливали кровь и ускоряли заживление ран. Таким методом в китайской народной медицине пользуются и по сей день.

Еще в Древнем Китае зеленый чай применяли как жаропонижающее средство, останавливали кровь и ускоряли заживление ран. Таким методом в китайской народной медицине пользуются и по сей день. Профилактика раннего старения и укрепление иммунитета. Содержащиеся в напитке катехины не дают свободным радикалам повреждать клетки, поэтому старение кожи замедляется, мелкие морщинки разглаживаются, а кожа выглядит свежей и здоровой.

Содержащиеся в напитке катехины не дают свободным радикалам повреждать клетки, поэтому старение кожи замедляется, мелкие морщинки разглаживаются, а кожа выглядит свежей и здоровой. Улучшает память, работоспособность и концентрацию. После чаепития в организме вырабатывается дофамин и снижается гормон, притормаживающий когнитивные функции. Поэтому человек чувствует себя бодрым, счастливым и энергичным.

После чаепития в организме вырабатывается дофамин и снижается гормон, притормаживающий когнитивные функции. Поэтому человек чувствует себя бодрым, счастливым и энергичным. Поднимает настроение. Благодаря содержанию L-теанина напиток способен успокоить или взбодрить, гармонизирует настроение и снимает стресс.

Благодаря содержанию L-теанина напиток способен успокоить или взбодрить, гармонизирует настроение и снимает стресс. Выводит токсины. Зелёный чай способен выводить вредные вещества из организма, поэтому помогает при симптомах отравления.

Зелёный чай способен выводить вредные вещества из организма, поэтому помогает при симптомах отравления. Помогает похудеть. Зеленый чай разгоняет метаболизм и расщепляет жиры, но его нужно пить в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками.

Зеленый чай для профилактики и борьбы с болезнями

Борется с деменцией. Катехины защищают мозг от разрушения нейронов, улучшают когнитивные функции, поэтому это позволяет избежать болезней Альцгеймера и Паркинсона. Чтобы зеленый чай действительно помог предупредить эти болезни, его нужно регулярно пить.

Катехины защищают мозг от разрушения нейронов, улучшают когнитивные функции, поэтому это позволяет избежать болезней Альцгеймера и Паркинсона. Чтобы зеленый чай действительно помог предупредить эти болезни, его нужно регулярно пить. Снижает риск онкологии. Американские исследователи выяснили, что содержащиеся в напитке полифенолы защищают от УФ-лучей и не дают развиваться раковым клеткам. А антиоксиданты тормозят окислительные процессы в организме, приводящие к возникновению раковых опухолей.

Американские исследователи выяснили, что содержащиеся в напитке полифенолы защищают от УФ-лучей и не дают развиваться раковым клеткам. А антиоксиданты тормозят окислительные процессы в организме, приводящие к возникновению раковых опухолей. Лечит полость рта. Зеленый чай сохраняет зубную эмаль от разрушения, нивелирует неприятный запах во рту. А катехины предотвращают развитие стрептококковых бактерий, вызывающих кариес.

Зеленый чай сохраняет зубную эмаль от разрушения, нивелирует неприятный запах во рту. А катехины предотвращают развитие стрептококковых бактерий, вызывающих кариес. Стабилизирует выработку инсулина. Японские ученые доказали, что зеленые сорта чая предотвращают развитие болезни диабетом II типа.

Японские ученые доказали, что зеленые сорта чая предотвращают развитие болезни диабетом II типа. Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Зеленый чай способен поддерживать эластичность сосудов, нивелирует риски заболевания сердца, атеросклероза и инсульта.

Зеленый чай способен поддерживать эластичность сосудов, нивелирует риски заболевания сердца, атеросклероза и инсульта. Лечит заболевание кожи. Напиток лечит псориаз, ускоряет регенерацию клеток и успокаивает воспаление. Его можно пить, а также использовать в качестве тоника в уходе за кожей.

Какой вред зеленого чая

Не следует регулярно употреблять зеленый чай тем, кто имеет гипертонию, проблемы с печенью, почками и желчным пузырем. Если со здоровьем все хорошо, то можно пить по 3-4 чашки в день. В случае повышенной чувствительности к кофеину от чрезмерного употребления напитка может быть тошнота, тревожность и проблемы со сном.

Если вы принимаете лекарство, разжижающее кровь, также не стоит пить зеленый чай. Не совмещайте напиток с кофе и энергетиками, чтобы не было дополнительной нагрузки на сердце.

Зеленый чай обладает мочегонным эффектом, с одной стороны, он очищает почки и выводит лишнюю влагу. А с другой, вместе с мочой вымываются калий, железо и магний, поэтому не следует злоупотреблять напитком.

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